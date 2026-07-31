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Laracha

A Laracha suspende el servicio de duchas de la playa de Caión

La medida es una restricción más para reducir el consumo de agua potable ante el bajo caudal del río Anllóns

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
31/07/2026 20:10
Playa de Caión, en A Laracha, a tope de bañistas
Playa de Caión, en A Laracha, a tope de bañistas
M.N
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La situación del río Anllóns ha llevado al Concello de A Laracha a reforzar las restricciones para reducir el consumo de agua potable. Desde este sábado quedará suspendido el servicio de duchas de la playa de Caión y continuará paralizado el riego de jardines públicos, mientras que la limpieza de calles se limitará a los casos imprescindibles. 

El río Anllóns, este martes, a su paso por el parque de San Martiño de Carballo

La Costa da Morte, cerca de sufrir sequía con los ríos bajo mínimos

Más información

El Ayuntamiento también recuerda que permanece prohibido el llenado total o parcial de piscinas particulares, el riego con agua potable y el lavado de vehículos fuera de establecimientos autorizados. Las medidas se adoptan tras constatar un importante descenso en la captación del río y con el objetivo de garantizar el abastecimiento a la población mientras continúa activa la situación de prealerta por escasez moderada decretada por Augas de Galicia.

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