A Laracha suspende el servicio de duchas de la playa de Caión

Playa de Caión, en A Laracha, a tope de bañistas M.N

La situación del río Anllóns ha llevado al Concello de A Laracha a reforzar las restricciones para reducir el consumo de agua potable. Desde este sábado quedará suspendido el servicio de duchas de la playa de Caión y continuará paralizado el riego de jardines públicos, mientras que la limpieza de calles se limitará a los casos imprescindibles.

La Costa da Morte, cerca de sufrir sequía con los ríos bajo mínimos Más información

El Ayuntamiento también recuerda que permanece prohibido el llenado total o parcial de piscinas particulares, el riego con agua potable y el lavado de vehículos fuera de establecimientos autorizados. Las medidas se adoptan tras constatar un importante descenso en la captación del río y con el objetivo de garantizar el abastecimiento a la población mientras continúa activa la situación de prealerta por escasez moderada decretada por Augas de Galicia.