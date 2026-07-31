A Laracha suspende el servicio de duchas de la playa de Caión
La medida es una restricción más para reducir el consumo de agua potable ante el bajo caudal del río Anllóns
La situación del río Anllóns ha llevado al Concello de A Laracha a reforzar las restricciones para reducir el consumo de agua potable. Desde este sábado quedará suspendido el servicio de duchas de la playa de Caión y continuará paralizado el riego de jardines públicos, mientras que la limpieza de calles se limitará a los casos imprescindibles.
El Ayuntamiento también recuerda que permanece prohibido el llenado total o parcial de piscinas particulares, el riego con agua potable y el lavado de vehículos fuera de establecimientos autorizados. Las medidas se adoptan tras constatar un importante descenso en la captación del río y con el objetivo de garantizar el abastecimiento a la población mientras continúa activa la situación de prealerta por escasez moderada decretada por Augas de Galicia.