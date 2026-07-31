Excelente acogida del campamento multideporte en A Laracha

Clausura del campamento multideporte en A Laracha CL

Este viernes finalizó el Campamento Multideporte en A Laracha, unas de las principales novedades de la programación municipal de verano de este año, que se celebró durante esta semana en el pabellón municipal. La iniciativa tuvo una excelente acogida entre las familias, completándose las cincuenta plazas ofertadas para niños de Educación Infantil y Primaria.

Durante las cinco jornadas los participantes combinaron práctica deportiva con actividades lúdicas y de convivencia, descubriendo disciplinas como baloncesto, voleibol, hockey, rugby, fútbol, balonmano, tiro con arco, pádel, tenis, bádminton, datchball, diferentes deportes alternativos, juegos de agua y una fiesta de clausura para poner el broche final al campamento.

El alcalde, José Manuel López Varela, y la concejala de Deportes, acudieron este viernes a interesarse por las actividades con los más pequeños.