El BNG llevará al Parlamento las demandas de las familias del colegio de Caión

Representantes del BNG se reunieron con el Anpa de Caión IG

O BNG de A Laracha llevará al Parlamento gallego, de la mano del diputado Óscar Ínsua, las demandas de la ANPA Balea del colegio de Caión, que acaban de manifestar su descontento con la programación de la Consellería de Educación respecto a las aulas previstas, además de las ratios para el próximo curso, que superan lo establecido.

La portavoz municipal de los nacionalistas, Carolina Castiñeiras, y el concejal Xosé Cotelo, se reunieron en Caión con Óscar Ínsua y los presidente y secretario de la entidad, Francisco Rey y Arcadio Mallo, para conocer de primera mano los problemas del centro educativo.

Según les explicaron los representantes de la ANPA, no se respetarán las ratios del alumnado por aula, que para este curso no deber superar las 14 personas para la agrupación en ciclos de 1º y 2º, y 3º y 4º de Primaria, mientras que para 5º y 6º el límite es de 18. En Infantil cuando se agrupe todo el alumnado de esta tapa la ratio máxima es de 12 alumnos, mientras que en el centro de Caión las previsiones apuntan a 14, tal como indica el BNG.

Las familias también indicaron que la Xunta propuso que se agrupen las aulas de 2º y 3º de Primaria, aún superando los 14 alumnos por clase, al justificar que los límites que marca la normativa solo corresponden a las agrupaciones por ciclos, algo que no ocurriría en este caso. "Tanto desde a Dirección do Centro como dende a Directiva da ANPA consideran que esta interpretación carece de toda coherencia", indica el BNG.

El BNG también alertó de otras deficiencias que presenta el centro escolar, que deben de ser subsanadas. Carolina Castiñeiras, manifestó que “os nenos e nenas de Caión teñen o mesmo dereito que o resto a unha educación de calidade, e desde o BNG imos velar porque así sexa”. La portavoz nacionalista incidió en que “seguiremos con atención este tema, reclamando á Xunta a que cumpra coa ensinanza das nosas crianzas, e mobilizarémonos o que faga falta da man das familias”.