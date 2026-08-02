La docena de huevos camperos llegó a los 6 euros en el recinto ferial del Paiosaco

El kilo de tomate en Paiosaco osciló este domingo entre los 2 y los 6,5 euros, según la variedad Cedida

El arte de ‘feirear’ por los típicos puestos ambulantes de Galicia tiene en la provincia de A Coruña dos enclaves más que consolidados en las plazas de Paiosaco (A Laracha) y Cee, a los que asisten cientos y cientos de personas de sus entornos geográficos para comprar productos de cercanía con los que reponer sus despensas.

En el caso de Paiosaco la cita estuvo este domingo de lo más animada, favorecida por las temperaturas frescas de la primera parte de la jornada dominical.

En el plano comercial, el protagonismo volvió a ser de nuevo para los productos de la huerta y para artículos como los huevos de gallinas camperas, que alcanzan precios más propios de la estación invernal, momento en el que las gallinas acusan el frío y ponen menos. Y es que este domingo la docena se vendía entre 5 y 6 euros.

Tomates a 6,5 euros

Los tomates, por su parte, oscilaban entre los 2 y los 6,5 euros el kilo, según la variedad; mientras las judías planas, verdes, redondas y amarillas, se vendían de 3 a 5 euros el kilo.

En el recinto se veía mucha patata nueva de la comarca, dominando la oferta de los cosecheros de Coristanco, aunque con importantes aportaciones procedentes de otros puntos de Bergantiños, Tordoia y Arteixo. El kilo cotizaba entre 0,80 y 1.70 euros.

Los puerros se despachaban a 1.50 euros el manojo y el calabacín, a 1.50 euros. Por lo que se refiere a las alubias, las blancas de caldo estaban a 5 euros el kilo; las primeras alubias de temporada en vaina, a 7 y 8 euros; la ‘pinta’ a 8 euros; y la variedad de fabada asturiana, a 10 euros.

La mayor oferta de cebollas procedía de Beo, Seaia y Mens, y se comercializaban a partir de 2 euros el kilo, en tanto las ristras de ajos estaban entre 5 y 12 euros.

En Paiosaco también se veían puestos de embutidos y mieles procedentes de Lugo y Os Ancares.

Por lo que atañe a las frutas, muy demandadas en la estación estival por su carácter refrescante, había ‘pexegos’ a 2 euros el kilo y productos tropicales como el maracuyá cultivado en huertas de Borneiro, parroquia del municipio de Cabana de Bergantiños, que cotizaba a 10 euros el kilo.

78 ambulantes en Cee

En Cee, como capital de la comarca de Fisterra, este domingo también se vivió una buena feria, en la que se dieron cita un total de 78 vendedores ambulantes.

Entre los artículos expuestos predominaban ropa, calzado, productos de distribución alimentaria y cosecheros.

Para animar el mercado se contó con la presencia del grupo de gaitas “Sin Son”.

Tanto el comercio local como el sector de la hostelería completaron también una buena mañana al favorecerse del poder de atracción del ferial.