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Laracha

La plataforma contra la planta de biogás de Soandres presenta su Iniciativa Local por registro el martes

Más de 2.000 vecinos del municipio suscribieron el texto

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
02/08/2026 21:16
La concentración contra la planta de biogás, en Soandres
Concentración de protesta contra la planta de biogás, en Soandres
Mar Casal
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Los representantes de la plataforma contra la planta de biogás de A Laracha anuncian que el próximo martes, día 4 de agosto, presentarán por registro la Iniciativa Popular Local (ILP) respaldada por las firmas de los más de 2000 vecinos y vecinas que se oponen al referido proyecto. 

En la IPL se solicita a través de un pleno extraordinario que se inicien los trámites y los estudios necesarios para la modificación del Plan General de Ordenación Municipal (PXOM) al objeto de prohibir la instalación de plantas industriales de gestión de residuos para producción de biogás y similares en suelo rústico del municipio y que puedan afectar a núcleos de población o bienes patrimoniales. 

Por último, se pide también la suspensión cautelar inmediata de la otorgación de licencias para estas industrias mientras se lleva a cabo el estudio y la tramitación de la modificación del PXOM.

Desde la plataforma invitan a la ciudadanía a acompañarles en este trámite que van a realizar a las 11.00 horas de este martes en el Registro del Edificio Administrativo de A Laracha (junto a las dependencias de la Policía Local).

También agradecen lacolaboración y sensibilización a todas aquellas personas que firmaron el texto de la referida Iniciativa Popular Local.

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