Dos mil vecinos exigen cambiar el PXOM y frenar las plantas de biogás en suelo rústico larachés

Representantes de Stop biogás A Laracha presentando en el registro la iniciativa popular Mar Casal

La oposición vecinal al proyecto de la planta de biogás prevista en Soandres suma un nuevo capítulo. La Plataforma Stop Biogás A Laracha registró este martes en el Concello una Iniciativa Popular Local respaldada por 2.000 firmas, con la que solicita la convocatoria de un pleno extraordinario para modificar el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) y prohibir la implantación de plantas industriales de gestión de residuos destinadas a la producción de biogás y otras instalaciones similares en suelo rústico cuando afecten a núcleos de población y al patrimonio.

La iniciativa también reclama la suspensión cautelar inmediata del otorgamiento de licencias para este tipo de proyectos mientras se tramita la modificación del planeamiento urbanístico, una medida que afectaría a iniciativas como la proyectada en la parroquia de Soandres.

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Representantes de la plataforma acudieron al Registro Municipal acompañados por decenas de vecinos para entregar las firmas, que consideran una muestra del amplio respaldo social a sus reivindicaciones.

"Outro paso máis na defensa do noso territorio e da nosa veciñanza", señalaron desde la plataforma tras el registro de la documentación. Asimismo, quisieron agradecer "a implicación de todas e cada unha das persoas que asinaron e que recolleron e custodiaron estas sinatura", destacando que esta movilización constituye una nueva acción dentro de la campaña contra el proyecto de macroplanta de biogás previsto en Soandres.

El colectivo sostiene que el objetivo es garantizar que "proxectos así, en lugares así, non se poidan implantar", defendiendo una modificación del planeamiento municipal que impida este tipo de instalaciones en suelo rústico cuando puedan generar afecciones sobre la población o el entorno.

Nuevas movilizaciones

La plataforma anunció además que mantendrá el calendario de movilizaciones durante las próximas semanas.

La primera cita será el sábado, con la celebración del 'Abrazo á Auga 2026', una acción reivindicativa que tendrá lugar a las 12.30 horas en el área recreativa de Gabenlle, junto al río Anllóns. La actividad pretende poner el foco en la protección de los ríos y de sus ecosistemas y se desarrollará en colaboración con Ecoloxistas Galicia 'Atlántica e Verde', dentro de las acciones previas al IV Encontro Burla Verde, previsto para septiembre en Mazaricos.

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Posteriormente, el 13 de agosto, la plataforma celebrará la IV Cadea Humana no Río Anllóns, también en Gabenlle. La convocatoria recuerda el día 13 de cada mes, fecha en la que salió a exposición pública el proyecto de la macroplanta de biogás que se pretende instalar en Soandres, y con la que los vecinos buscan mantener la presión social mientras continúa la tramitación administrativa del expediente.