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Laracha

Idiomas, creatividad y actividades educativas en el Divercamp larachés

Participan medio centenar de menores de infantil y primaria

Redacción Carballo
04/08/2026 18:12
Participantes en el Divercamp recibieron este martes la visita de las autoridades locales
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La programación municipal de verano en A Laracha acoge esta semana un nuevo campamento infantil. Se trata de Divercamp, que cuenta con medio centenar de participantes, todos de educación infantil y primaria. La iniciativa incluye una amplia variedad de actividades educativas, creativas y lúdicas.

A lo largo de la semana los participantes reforzarán el aprendizaje de idiomas con cuentacuentos en gallego, castellano, inglés y francés. También harán sesiones de robótica, manualidades, música y movimiento, bailes, juegos y obradoiros de instrumentos musicales, expresión corporal e inteligencia emocional, además de otras actividades para estimular su curiosidad, creatividad y participación.

Será una semana para desarrollar nuevas habilidades y compartir experiencias con los compañeros, favoreciendo valores como la convivencia, la cooperación y el respeto.

El teniente de alcalde, José Ramón Martínez Barbeito, y la concejala Patricia Bello visitaron este martes las instalaciones del IES Agra de Leborís para reunirse con los participantes e interesarse por el desarrollo del programa. 

El Divercamp es una de las actividades que conforman la programación estival organizada por el Concello y que continúa con una excelente acogida entre las familias al proponer alternativas adaptadas a diferentes intereses y edades.

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