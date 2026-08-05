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Laracha

A Laracha licita el equipamiento del nuevo edificio intergeneracional por 173.000 euros

El contrato permitirá dotar de mobiliario a las renovadas instalaciones

Redacción Carballo
05/08/2026 18:22
Edificio Intergeneracional de A Laracha
Edificio Intergeneracional de A Laracha
Cedida
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El Concello de A Laracha acaba de sacar  a licitación, mediante procedimiento abierto, el contrato para suministro del equipamiento del nuevo edificio intergeneracional. El presupuesto máximo asciende a 173.735,33 euros y el plazo de presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el 20 de agosto. Toda la documentación puede consultarse en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La licitación del equipamiento completa el proyecto destinado a transformar el antiguo Edificio de Servicios Múltiples en esta nueva infraestructura municipal situada en la Avenida López Astray, en pleno centro de la Laracha. 

Esa actuación permitió renovar integralmente el inmueble con una inversión de 1,1 millones de euros, convirtiéndolo en unas instalaciones modernas y preparadas para acoger una amplia programación de actividades. 

Ahora, con el suministro del mobiliario y de los diferentes equipamientos, se completará este espacio moderno, multifuncional, inclusivo y atractivo creado con la vocación de convertirlo en punto de referencia de la actividad social, cultural y de ocio para personas de todas las edades. 

De hecho, el proyecto fue concebido para favorecer la convivencia entre generaciones, promoviendo la interacción entre niños, chicos, adultos y personas mayores, fortaleciendo así los vínculos sociales y el sentimiento de comunidad.

La contratación se divide en cuatro lotes. El primero comprende el suministro del mobiliario y del equipamiento general del edificio; el segundo está destinado al equipamiento informático; el tercero incluye el equipamiento del aula digital, y el cuarto contempla la dotación del estudio de grabación, un espacio pensado para el desarrollo de actividades relacionadas con la creación de contenidos audiovisuales y digitales.

Tanto esta contratación como la propia obra de transformación del antiguo Edificio de Servicios Múltiples en el nuevo Edificio Intergeneracional están financiadas con fondos europeos.

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