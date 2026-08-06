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Laracha

Comienza un nuevo campo de voluntariado internacional en el Castro de Montes Claros

La novedad de la edición de este año es la ampliación de las actuaciones al menhir de Erboedo

Redacción Carballo
06/08/2026 16:51
Un total de catorce jóvenes de entre 18 y 30 años participan en un nuevo campo de voluntariado en A Laracha
Un total de quince jóvenes de entre 18 y 30 años participan en un nuevo campo de voluntariado en A Laracha
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El Concello de A Laracha puso en marcha el pasado lunes, en colaboración con la Xunta de Galicia, un nuevo campo de voluntariado internacional que se prolongará hasta el día 14. En la iniciativa participan 15 jóvenes de entre 18 y 30 años procedentes de lugares muy diversos, tanto nacionales (de Madrid, A Coruña, Zaragoza, Granada, Murcia, Badajoz y Vigo) como de otros países (Italia, Colombia, Francia y Japón).

La gran novedad de este año es la ampliación de las actuaciones al entorno del menhir de Erboedo, destacado elemento patrimonial de titularidad municipal donde se está actuando en la recuperación ambiental del espacio mediante labores centradas especialmente en la deseucaliptización.

Además, se continúa con los trabajos en el Castro de Montes Claros similares a los realizados en ediciones anteriores y consistentes en la limpieza manual de los afloramientos rocosos. Para una correcta realización de los trabajos, los voluntarios están dirigidos por  monitoras especializadas, contando además con con supervisión arqueológica.

El teniente alcalde, José Ramón Martínez Barbeito, y la concejala de Xuventude, Patricia Bello, dieron la bienvenida a los voluntarios en el propio castro, deseándoles una buena estancia y agradeciéndoles su implicación en un programa que combina la formación, la convivencia y el compromiso con la conservación y difusión del patrimonio cultural y natural del municipio.

Los jóvenes participantes se alojan en el albergue habilitado por el Concello en el Centro Sociocultural de Santa Margarida, el antiguo hospital de peregrinos de Montemaior.

Por las mañanas se realiza el trabajo específico en los puntos de actuación y, por las tardes, el programa se completa con un amplio calendario de actividades educativas, culturales y de ocio que incluye visitas la diferentes puntos de A Costa da Morte y otros lugares de Galicia, práctica de deportes acuáticos, senderismo y actividades que los acerquen a la música tradicional gallega, entre otras experiencias.

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