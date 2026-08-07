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Laracha

El campus de baloncesto larachés se despide con éxito

Participaron una veintena de chavales de entre 6 y 15 años

Redacción Carballo
07/08/2026 18:01
Los participantes, este viernes en la clausura
Cedida
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A Laracha clausuró este viernes una nueva edición de su campus de baloncesto, que reunió en el pabellón municipal a veinte chavales de entre 6 y 15 años. El campus se llevó a cabo durante esta semana, en cinco jornadas para aprender, mejorar y, sobre todo, disfrutar de este deporte.

Los participantes tuvieron la oportunidad de trabajar diferentes aspectos del juego a través de entrenamientos y ejercicios adaptados a sus edades y niveles. Los cinco entrenadores especializados que estuvieron a su cargo combinaron el trabajo técnico y táctico con juegos y actividades más dinámicas, haciendo que el aprendizaje se desarrollase en un ambiente de diversión y compañerismo. 

Esta ha sido la 16ª edición de un campus pensado tanto para los niños que ya tienen experiencia con el baloncesto como para los que tienen su primer contacto con este deporte. Además, la actividad les ha permitido compartir tiempo con otros niños y reforzar los valores del trabajo en equipo, el esfuerzo y el compañerismo. 

La propuesta forma parte de la programación municipal de verano. 

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