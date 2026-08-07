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Laracha

El pleno larachés abordará un suplemento de crédito de 914.000 euros a financiar con el remanente

Permitiría, entre otras actuaciones, la reforma de la cubierta y del graderío del pabellón polideportivo de Paiosaco o la rehabilitación del centro sociocultural do Rapadoiro (Coiro)

Redacción Carballo
07/08/2026 18:53
Una sesión plenaria de archivo en A Laracha
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La Comisión Informativa de Facenda e Especial de Contas de A Laracha celebró este viernes la reunión previa al pleno extraordinario convocado para el próximo jueves día 13, en el que se abordará la aprobación de un suplemento de crédito por importe de 914.074,40 euros a financiar con cargo al remanente de tesorería. 

El objetivo, según explica el gobierno local, es reforzar diversas aplicaciones del presupuesto ante la previsión de mayores necesidades de crédito durante el ejercicio. Afecta a partidas vinculadas a áreas como instalaciones deportivas, gestión de patrimonio, administración general, alumbrado público, carreteras y parques y jardines.

El gobierno señala que la incorporación de este dinero permitirá avanzar en la mejora de las infraestructuras y equipamientos municipales, así como en la optimización de los servicios municipales. Entre otros destinos, el suplemento de crédito permitirá llevar a cabo actuaciones como la reforma de la cubierta y del graderío del pabellón polideportivo de Paiosaco, la rehabilitación del centro sociocultural do Rapadoiro (Coiro) y diversas mejoras en la iluminación pública, contemplando sustituir en algunos puntos luminarias por nuevas LED más eficientes.

Por otro lado, para el próximo lunes está convocada la comisión informativa de asuntos generales del pleno, en la que se abordará la propuesta de adhesión del Concello a la  Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Esta iniciativa, recogida en la 'Guía para a implementación local' de dicha estrategia, busca impulsar desde el ámbito municipal actuaciones destinadas a la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, lesiones y discapacidad, mediante intervenciones basadas en la evidencia científica e identificadas como buenas prácticas. 

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