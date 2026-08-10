Una fuente transitable como refugio climático en el parque Maximino Canedo de A Laracha

Imagen que recrea la futura fuente Cedida

O Concello de A Laracha licita el proyecto de implantación de un refugio climático en el parque Maximino Canedo, con la creación de una fuente transitable modular diseñada para contribuir a mitigar el efecto de las altas temperaturas y mejorar las condiciones de confort térmico en uno de los principales espacios verdes de la capital municipal.

El presupuesto máximo de licitación de este proyecto es de 111.313,48 euros. La iniciativa será cofinanciada por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático en el marco de la convocatoria de ayudas para la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza orientadas a la prevención de riesgos asociados al cambio climático en espacios urbanos y periurbanos.

El proyecto contempla renovar la actual fuente ornamental existente con la instalación de una nueva solución integrada en el entorno del parque, basada en un sistema de fuente transitable a cota cero para posibilitar su uso por personas de todas las edades y condiciones, eliminando barreras arquitectónicas y favoreciendo la accesibilidad universal.

La nueva infraestructura estará formada por módulos hidráulicos con surtidores emergentes programables e iluminación LED de bajo consumo, permitiendo configurar diferentes secuencias de funcionamiento y efectos dinámicos. De este modo, la fuente también tendrá una función recreativa y ambiental al favorecer la creación de un microclima que ayude a reducir la sensación térmica durante los períodos de mayor calor.

El Concello destaca que el proyecto tendrá un diseño eficiente y sostenible, pues la fuente funcionará con un sistema hidráulico cerrado de recirculación continua del agua, incorporando equipos de alta eficiencia energética, programación horaria, monitorización remota y control automático del funcionamiento. También contará con sistemas avanzados de control de calidad del agua mediante filtración, tratamiento, regulación automática del pH y dosificación de productos desinfectantes, para garantizar la seguridad y salubridad de la fuente.

El gobierno local destaca que este proyecto se enmarca dentro de sus líneas de adaptación urbana y mejora ambiental, apostando por soluciones que combinan accesibilidad, sostenibilidad, innovación y calidad paisajística para mejorar los espacios públicos.