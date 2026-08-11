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Laracha

A Laracha licita el proyecto de mejora de la carretera en el núcleo de Vista Alegre de Soandres

El presupuesto supera los 123.000 euros 

Redacción Carballo
11/08/2026 18:49
Unas obras anteriores en Vista Alegre
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El Concello larachés licitó este martes el proyecto para mejorar la carretera en Vista Alegre, en la parroquia de Soandres, donde contempla actuar tanto en ese núcleo de población como en los accesos a través de la conexión con la AC-523. Se trata de una actuación incluida en el Plan Camiña Rural 2026-2027 impulsado por la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), dependiente de la Consellería de Medio Rural.

La obra afecta una longitud de 1.080 metros de la red viaria, en los que se va a renovar la superficie de rodadura de los vehículos con una capa de aglomerado asfáltico, acondicionar las cunetas para ampliar la plataforma de la calzada, optimizar la red de recogida de pluviales y mejorar la señalización para aumentar la seguridad viaria.

El proyecto está valorado en 123.668 euros, de los que Agader aportará más de 86.672 euros y el resto está financiado por el propio Concello.

Toda la documentación relativa al proyecto está disponible para su consulta en la Plataforma de Contratación del Sector Público. El plazo para presentar ofertas permanecerá abierto hasta el 31 de agosto.

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