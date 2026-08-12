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Laracha

A Laracha eleva a 80.000 euros las ayudas para afrontar los gastos del nuevo curso escolar

El plazo para presentar solicitudes comenzará mañana, 13 de agosto y permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre

Redacción Carballo
12/08/2026 14:58
Pleno ordinario este jueves en A Laracha
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El Concello de A Laracha reforzará este año sus ayudas a la escolarización con una dotación total de 80.000 euros, con el objetivo de ampliar el número de estudiantes y familias que puedan beneficiarse de este apoyo para afrontar los gastos derivados del curso 2026-2027.

Las bases fueron publicadas este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia y el plazo para presentar solicitudes comenzará mañana, 13 de agosto, y permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre.

La convocatoria abarca todas las etapas educativas y está dirigida al alumnado empadronado en A Laracha, desde educación infantil hasta la universidad. Una vez cerrado el plazo, una comisión analizará las solicitudes de acuerdo con criterios educativos y económicos, dando prioridad a las familias con menos recursos.

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Las cantidades varían en función de los estudios. Los alumnos de infantil podrán recibir 165 euros, mientras que para primaria, ESO y programas de garantía social se establecen 150 euros. La ayuda asciende a 225 euros para bachillerato y ciclos formativos de grado medio y superior.

Los estudiantes con necesidades educativas especiales podrán recibir 350 euros y la cuantía máxima, 400 euros, corresponderá a los estudios universitarios de grado medio, superior y máster.

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Las subvenciones están destinadas a contribuir al pago de los gastos directamente relacionados con la escolarización, incluyendo material específico y didáctico complementario, vestuario, equipamiento informático y otros desembolsos vinculados con la actividad educativa.

Además, las ayudas municipales son compatibles con las becas convocadas por otras administraciones o instituciones. Las personas interesadas deberán presentar la correspondiente instancia junto con la documentación requerida y pueden descargar el formulario desde el apartado de avisos de la web municipal.

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