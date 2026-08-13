El pleno de A Laracha aprueba un suplemento de crédito por importe de 914.000 euros

Imagen del pleno extraordinario celebrado este jueves en A Laracha Cedida

La corporación larachesa celebró este jueves un pleno extraordinario en el que se aprobó un suplemento de crédito por importe de 914.074,40 euros, a financiar con cargo a remanente de tesorería. El acuerdo salió adelante con la única abstención de dos representantes socialistas.

La incorporación de estos recursos al presupuesto permitirá reforzar distintas partidas municipales y avanzar en la ejecución nuevos inversiones en instalaciones deportivas y culturales, patrimonio municipal, alumbrado público, red viaria y parques y jardines.

Entre las actuaciones previstas figuran la reforma de la cubierta y de las gradas del pabellón polideportivo de Paiosaco, la rehabilitación del Centro Sociocultural do Rapadoiro (parroquia de Coiro) y diversas mejoras en la iluminación pública, incluyendo la sustitución de determinados puntos de luz por nuevas luminarias LED más eficientes.

El alcalde, José Manuel López, destacó que entre este suplemento y el aprobado en el anterior pleno, se están movilizando alrededor de 2 millones de euros para inversiones.

El pleno también aprobó, en este caso por unanimidad de los tres grupos, la adhesión del Concello a la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Se trata de un nuevo paso que da el Ayuntamiento en el ámbito de la promoción de la salud y del bienestar vecinal.

La concejala de Servizos Sociais e Sanidade, Rocío López, explicó que la adhesión a la Estrategia constituye uno de los requisitos para poder acceder la determinadas ayudas promovidas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio de Sanidad.

En este sentido informó de que el Concello de A Laracha cuenta ya con una resolución provisional de una ayuda de 18.000 euros.

Entre las actuaciones que se prevé desarrollar con este apoyo figura el mapeo de los servicios y recursos relacionados con la salud existentes en el municipio con el objetivo de conocer y ordenar los recursos disponibles y facilitar el acceso de la ciudadanía a los mismos.

La edil también destacó que esta nueva línea de trabajo estará relacionada con otras iniciativas que el Ayuntamiento ya viene desarrollando, entre ellas las orientadas a la prevención de la soledad no deseada.

El alcalde incidió asimismo en que la adhesión no es un mero acuerdo formal, sinó que permitirá seguir avanzando en actuaciones concretas y reforzar actividades que ya están en marcha.