El pleno de A Laracha aprueba un suplemento de crédito por importe de 914.000 euros
Se financiará con cargo al remanente y permitirá reforzar partidas y acometer nuevas inversiones en instalaciones deportivas y culturales, patrimonio, red viaria, alumbrado, parques y jardines
La corporación larachesa celebró este jueves un pleno extraordinario en el que se aprobó un suplemento de crédito por importe de 914.074,40 euros, a financiar con cargo a remanente de tesorería. El acuerdo salió adelante con la única abstención de dos representantes socialistas.
La incorporación de estos recursos al presupuesto permitirá reforzar distintas partidas municipales y avanzar en la ejecución nuevos inversiones en instalaciones deportivas y culturales, patrimonio municipal, alumbrado público, red viaria y parques y jardines.
Entre las actuaciones previstas figuran la reforma de la cubierta y de las gradas del pabellón polideportivo de Paiosaco, la rehabilitación del Centro Sociocultural do Rapadoiro (parroquia de Coiro) y diversas mejoras en la iluminación pública, incluyendo la sustitución de determinados puntos de luz por nuevas luminarias LED más eficientes.
El alcalde, José Manuel López, destacó que entre este suplemento y el aprobado en el anterior pleno, se están movilizando alrededor de 2 millones de euros para inversiones.
El pleno también aprobó, en este caso por unanimidad de los tres grupos, la adhesión del Concello a la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud (SNS).
Se trata de un nuevo paso que da el Ayuntamiento en el ámbito de la promoción de la salud y del bienestar vecinal.
La concejala de Servizos Sociais e Sanidade, Rocío López, explicó que la adhesión a la Estrategia constituye uno de los requisitos para poder acceder la determinadas ayudas promovidas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio de Sanidad.
En este sentido informó de que el Concello de A Laracha cuenta ya con una resolución provisional de una ayuda de 18.000 euros.
Entre las actuaciones que se prevé desarrollar con este apoyo figura el mapeo de los servicios y recursos relacionados con la salud existentes en el municipio con el objetivo de conocer y ordenar los recursos disponibles y facilitar el acceso de la ciudadanía a los mismos.
La edil también destacó que esta nueva línea de trabajo estará relacionada con otras iniciativas que el Ayuntamiento ya viene desarrollando, entre ellas las orientadas a la prevención de la soledad no deseada.
El alcalde incidió asimismo en que la adhesión no es un mero acuerdo formal, sinó que permitirá seguir avanzando en actuaciones concretas y reforzar actividades que ya están en marcha.