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Laracha

La sardiñada de la comisión de fiestas de Caión fue todo un éxito

La cita gastronómica coincidió con la fase final del eclipse solar

Redacción Carballo
13/08/2026 18:55
Un grupo de personas degustando sardinas asadas en la Horta do Cura de Caión
Un grupo de personas degustando sardinas asadas en la Horta do Cura de Caión
M.N.R.
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Caión fue una de las localidades de la Costa da Morte en la que optaron por organizar una cita gastronómica coincidiendo con el eclipse solar del miércoles.

En la villa de Los Milagros la iniciativa corrió a cargo de la comisión de fiestas, que se apuntó un nuevo tanto. El éxito era fácil de aventurar habida cuenta de que la localidad fue un auténtico hervidero de gente durante toda la jornada.

Tanto vecinos como visitantes compensaron con las sabrosas sardinas del mar de  Caión la decepción que supuso no poder seguir en todo su esplendor el desarrollo del fenómeno astronómico debido a la presencia de las nubes.

La iniciativa corrió a cargo de la comisión de fiestas
La iniciativa corrió a cargo de la comisión de fiestas
M.N.R.
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