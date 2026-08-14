A Laracha inicia cuatro intensos días de celebración en honor a Santa María

La nueva comisión de fiestas de A Laracha MN

La Costa da Morte entra de lleno en uno de los fines de semana más festivos del verano, con diversas citas en honor a Santa María. Uno de los grandes focos de atención está en A Laracha, que inicia este viernes cuatro intensas jornadas de festejos patronales, que hasta el lunes llenarán la localidad de música, tradición y reencuentros familiares. Pasacalles, folclore, sesiones vermú y verbenas y mucha animación para disfrutar de las fiestas.

La programación comienza esta tarde con una traca de fuegos que anuncian que A Laracha ya está en fiestas. A las 19.00 horas habrá una divertida actuación infantil de karaoke deportivo a cargo de Os Bolechas, que llenará de risas y animación la Praza Les Sables d’Olonne.

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Al caer la noche (desde las 22.00 horas), el ambiente festivo alcanzará su punto más alto con la primera gran verbena de las fiestas, amenizada por el ritmo de la reconocida orquesta Marbella, a la que seguirán las mezclas de la discoteca móvil Movemento, prometiendo baile y diversión hasta la madrugada para vecinos y visitantes.

Día grande

El día grande de la patrona de A Laracha, Nuestra Señora de la Asunción, se celebra este sábado. Será una jornada marcada por la devoción, con misas y procesión, pero también por la diversión y las reuniones familiares propias de estas fechas. La jornada dará inicio a las 8.30 horas con una traca de fuegos. A las 9.00 horas se celebrará la tradicional misa rezada en el vetusto y primitivo templo de Torás.

Esta cita, conocida popularmente como la ‘misa das cociñeiras’, está pensada para quienes no pueden asistir a la misa solemne del mediodía. El culto contará con la actuación del grupo de gaitas local. A las 12.00 horas, la música tradicional inundará las calles con el pasacalles de la Organización Juvenil Española Nuestra Señora del Nordés, con recorrido por el callejero local y buena parte de la parroquia. La música servirá de antesala para la misa solemne de las 13.30 horas, dedicada a la Virgen Santa María, acto solemnizado por la actuación de la coral local.

Este año, la función corre a cargo de una familia del núcleo de Mirón-Torás. Tras la misa se llevará a cabo la tradicional procesión, que congrega a numerosos devotos. Al terminar los actos religiosos, la cita obligada es la sesión vermú en la Praza do Concello, que estará amenizada por el trío Alborada hasta entrada la tarde.

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La tarde combinará deporte y folclore local. A partir de las 18.00 horas, el Campo Municipal larachés acogerá una nueva edición del tradicional Trofeo Concello da Laracha Triangular de fútbol, con la participación de los tres equipos municipales: Club Xuventude Laracha, la UD Paiosaco y el Club do Mar de Caión. Esta cita deportiva suele congregar a numerosos seguidores de los tres equipos y se convierte en una previa para la inmediata temporada, cada uno en su correspondiente categoría.

El ganador se alzará con el preciado trofeo de las fiestas. Folclore Justo después, a las 20.00 horas, la cultura tradicional tomará el relevo con la actuación de la Asociación Cultural Santa María de Torás en la Praza Les Sables d’Olonne.

Los grupos de gaitas y danza de la asociación ofrecerán un amplio y variado repertorio. Para rematar este día tan especial por todo lo alto, la noche ofrecerá la segunda verbena a cargo de la orquesta Trébol, de Ferrol, complementada por la música de la discoteca móvil Movemento, de la localidad, garantizando baile y fiesta hasta avanzada la madrugada.