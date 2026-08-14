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Diario de Ferrol

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Laracha

El PSOE larachés acusa al gobierno local de recurrir de forma reiterada al remanente de tesorería para "parchear proxectos mal deseñados"

"Usar continuamente o remanente para pagar sobrecostos e mala planificación non é xestionar, é tapar buratos", dice Inés Ramos, la portavoz socialista

Redacción Carballo
14/08/2026 17:58
Pleno ordinario este jueves en A Laracha
IImagen del pleno extraordinario de esta semana en el que se aprobó el  expediente de modificación de créditos
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Los socialistas de A Laracha acusan al gobierno local de incurrir en una "continua improvisación e falta de rigor orzamentario" y ponen de ejemplo el expediente de modificación de créditos por valor de 914.000 euros aprobado esta semana en un pleno extraordinario.

La portavoz de la formación, Inés ramos, afirma que este nuevo expediente, el tercer suplemento de crédito en lo que va de año, "confirma a incapacidade do Concello de deseñar un orzamento realista e ben estruturado, condenándoo a vivir nun parcheo económico constante".

La edil explica que una parte sustancial de ese dinero irá para "cubrir deficiencias en proxectos xa adxudicados e en marcha, é dicir, para parchear proxectos mal deseñados e con imprevistos supostos e moi custosos".

Cita concretamente los 99.000 euros adicionales para la reforma de la sede consisistorial, los más de 47.000 euros para la rectoral de Montemaior o los 123.000 euros extra para reparar la cubierta de la piscina municipal.

"Usar continuamente o remanente para pagar sobrecostos e mala planificación non é xestionar, é tapar buratos", dice la portavoz socialista, a la vez que explica que en el pleno su grupo optó por la abstención “por responsabilidade coa veciñanza, para non frear actuacions necesarias e que o Concello non perda estes recursos”.

"Apoiamos que eses cartos vaian a obras que fan falta, pero non imos dar un cheque en branco nin ser cómplices dunha política económica baseada no descontrol e no despilfarro", añade, a la vez que adelanta que el PSOE "fiscalizará ao detalle a execución e os plazos de cada un deses contratos".

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