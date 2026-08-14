Música, cultura y tradición se dan la mano en Caión del 20 al 23 de agosto con la sexta edición de 'Rueiros da Vila'

Presentación del programa Rueiros da Vila, este viernes en Caión Mar Casal

El fin de semana del 20 al 23 de agosto Caión volverá a convertirse en un gran escenario abierto gracias a la celebración de la sexta edición de 'Rueiros da Vila', el festival que cada año lleva una amplia propuesta cultural y de tiempo libre a calles, plazas y rincones de la localidad marinera.

Durante los cuatro días la programación ofrecerá conciertos de distintos estilos, actividades infantiles, obradoiros, magia y recorridos por la historia y el patrimonio de Caión, manteniendo una filosofía pensada para llegar a todos los públicos así como el acceso gratuito.

Las actividades arrancarán el jueves día 20 con un recorrido guiado para conocer la historia y las tradiciones de Caión. Por la tarde llegará la primera actuación musical con The Majestics.

La música continuará siendo protagonista los siguientes días. El viernes día 21 por la noche, con Mal Juicio y Bestias. La presencia de ambos grupos forma parte de una de las apuestas destacadas de esta sexta edición: el refuerzo del talento musical local. De hecho, tres formaciones de A Laracha están en el cartel de este año, una presencia que se mantiene desde las primeras ediciones pero que este año cobra especial relevancia.

El sábado día 22 será el turno para Delasenda, otra banda larachesa, que ese día compartirá protagojnismo con Tuborkraks y Mediarea. Finalmente, el domingo 24, llegará el broche final con Amoebo.

'Rueiros Pequeniños'

Además, también habrá espacio reservado para el público infantil y familiar con los 'Rueiros Pequeniños', que ofertarán el sábado un obradoiro mediante cianotipia, el viernes continuarán con el taller de música electrónica Faino Sonar y, el domingo 23, con el espectáculo de magia de Marabijoshua.

El festival, que mantiene los cuatro escenarios habituales al aire libre- Cárcere Vello, Patio, Salseiras y Rueiro das Figueiras- fue presentado este viernes en la Oficina de Información Turística de Caión por el alcalde de ALaracha, José Manuel López Varela, y Borja Mahoney, en representación de Sincro Audiovisual, empresa responsable de la gestión del programa. Para el mismo el Concello cuenta con la colaboración de la Diputación de A Coruña, Confraría de Pescadores de Caión y el Museo do Arquivo da Pesca.

Presentación

El lema de 'Rueiros da Vila', "Mar, surf, música, historia, tradición, gastronomía", vuelve a resumir el espíritu de un festival que busca integrarse plenamente en la identidad de Caión.

En su intervención, el alcalde, José Manuel López, destacó que el programa contribuye a proyectar Caión como "faro turístico" de toda la Costa da Morte por su condición de puerta de entrada norte de esta comarca. También animó tanto a vecinos como a las personas que estén de paso en la Costa da Morte a acercarse hasta Caión para disfrutar de todas estas propuestas.

La programación podrá consultarse y seguirse a través de los perfiles de los Rueiros da Vila en Facebook, Instagram y Youtube.

Borja Mahoney, por su parte, resaltó que estamos ante un proyecto "sólido e maduro" que cuenta con un público propio.

El responsable de Sincro Audiovisual puso además el foco en la sostenibilidad del evento. Según explicó, tras cinco años de programación, con 69 propuestas desarrolladas en seis escenarios diferentes, el festival apenas generó “dous sacos e medio de basura”.

La propuesta mantiene también su voluntad de integrar el público familiar. Mahoney destacó que los horarios están diseñados para facilitar esa convivencia y que el concierto más tardío comienza a las 22:00 horas.