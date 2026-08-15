A Laracha invita a sumergirse sin mojarse en los fondos marinos de Caión para aprender a protegerlos

La villa larachesa de Caión Mar Casal

Conocer qué se esconde bajo las aguas de Caión, descubrir la vida que habita entre las mareas o acercarse a algunas de las especies amenazadas del litoral gallego serán algunas de las propuestas de un nuevo programa ambiental que se desarrollará entre agosto y septiembre en la localidad larachesa. Incluso será posible sumergirse virtualmente en los fondos marinos gallegos sin necesidad de ponerse el traje de neopreno.

El Concello de A Laracha organiza tres talleres dentro del proyecto 'O mar de Caión e o plástico: Reflexións dende a Praia', una iniciativa dirigida tanto a vecinos como a visitantes que busca mostrar la riqueza del ecosistema marino y, al mismo tiempo, concienciar sobre el impacto que provocan los residuos plásticos.

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Las actividades estarán dirigidas por la cooperativa gallega 13 Grados y contarán con Silvia Iglesias, intérprete marina y buceadora especializada en fotografía y filmación submarina, y Sara Carrasco, ilustradora científica, naturalista y también buceadora.

La primera cita será el 22 de agosto y permitirá realizar una experiencia inmersiva de 360 grados. Con gafas de realidad virtual, los participantes podrán experimentar una inmersión por los fondos gallegos y descubrir tanto la vida intermareal como las amenazas a las que se enfrenta.

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El programa continuará el día 29 con 'Mares de plástico. Que se agocha baixo a superficie do mar?'. Vídeos submarinos y diferentes dinámicas servirán para conocer los hábitats y especies de la costa y analizar las consecuencias que tiene la contaminación por plásticos.

La última propuesta llegará el 3 de septiembre y combinará divulgación científica y arte. En 'Ilustrando especies en perigo', los asistentes conocerán de cerca diferentes especies de la biodiversidad marina gallega y las trasladarán al papel utilizando acuarela, mientras descubren cuáles son sus principales amenazas y qué acciones pueden contribuir a conservarlas.

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Los tres talleres comenzarán a las 11.00 horas en el Centro Sociocomunitario de Caión, durarán alrededor de hora y media y estarán abiertos a participantes a partir de siete años. Las plazas son limitadas y la inscripción, gratuita, puede realizarse en el teléfono 647 829 510 o a través del correo turismo@alaracha.gal.

El proyecto se completa con una exposición en la playa de As Salseiras realizada con plástico reciclado para llamar la atención sobre los residuos que llegan al medio marino. La iniciativa cuenta con financiación de la Consellería do Mar a través del GALP Costa da Morte y con cofinanciación europea del FEMPA 2021-2027.