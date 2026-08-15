Caión se prepara para cuatro días de música y fiesta por Los Milagros

La localidad larachesa de Caión ya ha iniciado la cuenta atrás para una de las celebraciones más esperadas del año. Los Milagros regresarán en septiembre con cuatro jornadas festivas, los días 8, 11, 12 y 13, en las que las celebraciones religiosas compartirán protagonismo con las verbenas y propuestas para los más pequeños.

El martes 8 de septiembre, Día dos Milagros, la música correrá a cargo de la orquesta Fuego, que ofrecerá sesión vermú y verbena. A las 19.00 horas se sumará el espectáculo de monicreques 'Os monifantes'.

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La programación continuará el viernes 11 con el Día do Neno. Entre las 15.30 y las 20.30 horas habrá tren turístico e hinchables y, a partir de las 21.00, Batucada Badabum. La orquesta Miramar y la Disco Móvil CDC completarán musicalmente la jornada.

El sábado 12 tomará el relevo la orquesta Costa Dorada, tanto en la sesión vermú como en la verbena, acompañada por Disco Móvil CDC. A las 19.30 horas actuará además la AC Arume.

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El cierre llegará el domingo 13 con uno de los momentos de mayor tradición de las fiestas, la Baixada da Virxe, acompañada por la Agrupación Musical de Abegondo. La jornada tendrá también sesión vermú con el grupo Alaska. La organización anuncia además la instalación de una carpa para el desarrollo de las celebraciones.