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Laracha

Una avería en el camión impidió a la orquesta Marbella actuar el viernes en las fiestas de A Laracha

La atracción difunde un comunicado pidiendo disculpas a vecinos y comisión de fiestas

Redacción Carballo
15/08/2026 21:43
La orquesta Marbella se brinda para actuar en A Laracha cuando el Concello y la comisión de fiestas quieran
La orquesta Marbella se brinda para actuar en A Laracha cuando el Concello y la comisión de fiestas quieran
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Una avería importante en la cabeza tractora del camión que transportaba el escenario cuando regresaban de una actuación en Zamora, impidió a la orquesta Marbella poder actuar el pasado viernes en A Laracha, coincidiendo con el inicio de las fiestas en honor a Santa María.

"El trabajo sin parar de nuestros técnicos no logró reparar la avería y cuando se repuso la cabeza tractora por otro llegada desde Galicia, ya nos resultó imposible poder llegar a tiempo para la actuación", explican los responsables de la orquesta en un comunicado publicado en sus redes sociales.

En el mismo también trasladan "nuestras más sinceras disculpas al Concello da Laracha y a la comisión de fiestas, así como a todos los vecinos y nos ponemos a sus disposición para saldar este situación cuando lo consideren oportuno. Muchas gracias y disculpen las molestias", finalizan diciendo en su nota aclaratoria.

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