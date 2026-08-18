A Laracha organiza un viaje a Almería para mayores de 55 años, jubilados y pensionistas

Cartel promocional de la excursión Cedida

El Concello de A Laracha organiza un viaje cultural y de ocio a Almería dirigido a mayores de 55 años, jubilados y pensionistas empadronados en el municipio. Será del 19 al 26 de octubre y se enmarca dentro de la programación de actividades municipales orientadas al envejecimiento activo.

La excursión incluye visitas a diferentes puntos de interés d ela provincia como Roquetas de Mar, el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, la ciudad de Almería, Mojácar, Carboneras y el desierto de Tabernas, donde visitarán Fort Bravo, escenario de numerosas películas del Oeste.

También está prevista una visita a un invernadero agrícola para conocer uno de los sectores fundamentales de la economía almeriense y las técnicas de cultivo empleadas.

Durante el viaje de ida se hará una parada en Ciudad Real, en tanto que a la vuelta pararán en Segovia.

El precio del viaje es de 590 euros por persona en habitación doble, incluyendo transporte, alojamiento, pensión completa y todas las visitas culturales guiadas previstas en el programa. El suplemento por habitación individual será de 210 euros. Además, el Concello asumirá íntegramente el coste del transporte.

Las personas interesadas podrán formalizar su inscripción entre los días 24 y 26 de agosto en el Edificio Administrativo de A Laracha. Las plazas son limitadas, por lo que en caso de ser necesario se adjudicarán mediante un sorteo público el viernes 28 de agosto a las 10.30 horas.

El Concello larachés continúa impulsando actividades para mayores que combinan ocio, cultura, turismo y convivencia.