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Laracha

A Laracha recorrerá siglos de historia a través de cinco visitas a su patrimonio

La primera parada será el próximo 26 de agosto, a las 18.00 horas, en el castro de Montes Claros

Redacción Carballo
18/08/2026 16:45
Una de las visitas guiadas al castro de Montes Claros
Archivo
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Conocer A Laracha viajando a través de su historia. Esa es la propuesta de 'A Laracha no tempo', el nuevo programa de visitas guiadas con el que el Concello propone descubrir algunos de los principales elementos patrimoniales del municipio siguiendo un recorrido cronológico desde el mundo castreño hasta épocas más recientes.

La primera parada será el próximo 26 de agosto, a las 18.00 horas, en el castro de Montes Claros. La visita permitirá aproximarse a las primeras poblaciones conocidas del territorio y conocer cómo eran las comunidades que habitaron estas tierras en la antigüedad.

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El viaje continuará el 2 de septiembre, también a las 18.00 horas, en el monasterio de San Pedro de Soandres, uno de los principales referentes arquitectónicos del municipio y cuyos orígenes se remontan al siglo X.

El 5 de septiembre, a las 12.00 horas, será el turno de la capilla de Santa Margarida de Montemaior. Además del templo, la visita permitirá acercarse a otros elementos vinculados históricamente al lugar, como la fuente considerada milagrosa y el antiguo hospital de peregrinos, actualmente convertido en Centro Sociocultural.

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Caión protagonizará la cuarta jornada, el 12 de septiembre a mediodía. En este caso, el recorrido utilizará las calles, edificios y espacios públicos de la localidad para reconstruir la evolución de una villa estrechamente vinculada al mar.

El programa concluirá el 19 de septiembre, a las 12.00 horas, en el Centro de Interpretación dos Muíños de Auga da Costa da Morte, en Golmar. La última visita estará centrada en el patrimonio etnográfico y permitirá descubrir el funcionamiento de los molinos y el papel que tuvieron tradicionalmente en el aprovechamiento de los recursos naturales.

La participación requiere inscripción previa, que podrá realizarse mediante el formulario habilitado en las redes sociales municipales o contactando con la Oficina de Información Turística de Caión o con el Museo dos Muíños de Golmar.

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