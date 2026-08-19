A Laracha y Coristanco suman fuerzas para mejorar la inserción laboral de sus vecinos

Un anterior obradoiro de empleo en A Laracha EC

A Laracha y Coristanco sumarán fuerzas para tratar de mejorar las oportunidades laborales de sus vecinos en situación de desempleo. Ambos concellos proyectan desarrollar conjuntamente un obradoiro de empleo, para el que solicitarán a la Xunta una subvención de 230.000 euros.

El primer paso lo dio este miércoles el gobierno larachés que acordó concurrir a la convocatoria de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración. La ayuda solicitada cubriría íntegramente el presupuesto económico previsto para el programa, mientras que los dos concellos aportarían los medios materiales, humanos y organizativos necesarios para hacerlo posible.

Carballo y Coristanco inauguran su obradoiro de empleo conjunto Lubiáns II Más información

La iniciativa tendrá como objetivo mejorar las capacidades y la empleabilidad de las personas participantes para facilitar su incorporación al mercado laboral. Para ello se prevé desarrollar acciones formativas y otras medidas de acompañamiento orientadas a proporcionar herramientas útiles para la búsqueda de empleo.

El planteamiento será similar al de otros Programas Integrados de Empleo desarrollados durante los últimos años, aunque en esta ocasión A Laracha propone llevarlo a cabo conjuntamente con Coristanco. Su ejecución dependerá ahora de que la Xunta conceda la financiación solicitada.

Continuidad para la atención temprana

El empleo no fue el único asunto abordado este miércoles por el gobierno larachés. El Concello también acordó solicitar financiación para mantener durante los próximos dos años el servicio integrado en la Rede Galega de Atención Temperá, con un coste previsto de 290.400 euros.

A Laracha dispone desde hace años de este recurso, destinado a ofrecer atención especializada a niños y a sus familias durante las primeras etapas del desarrollo. Su finalidad es favorecer la detección e intervención ante posibles necesidades y contribuir a la evolución integral de los menores.

Luz verde al obradoiro conjunto de Carballo y Coristanco y a otro del Concello de A Laracha Más información

El equipo está integrado actualmente por cuatro profesionales: una psicóloga, una logopeda, una terapeuta ocupacional y una fisioterapeuta. La solicitud se presentará a la convocatoria de la Consellería de Política Social e Igualdade, cofinanciada a través del programa FSE+ Galicia.

La sesión sirvió asimismo para adjudicar a Canarga S.L., por más de 52.000 euros, las obras de afirmado y mejora del firme de varias vías del núcleo de Lista, en la parroquia de Lendo.

El gobierno local concedió además dos licencias de obra, una de ellas para la construcción de una vivienda unifamiliar en Caión.