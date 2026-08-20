Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Laracha

A Laracha crea una mesa intersectorial para avanzar en la promoción de la salud y del bienestar de sus vecinos

La iniciativa forma parte de la implementación de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud, a la que el Ayuntamiento se adhirió en el último pleno

Redacción Carballo
20/08/2026 17:06
La mesa intersectorial quedó constituida en una reunión celebrada en la Casa da Cultura
La mesa intersectorial quedó constituida en una reunión celebrada en la Casa da Cultura
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Este jueves quedó conformada la mesa intersectorial de trabajo para avanzar en la implementación de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud, luego de que en el pleno de la pasada semana quedase aprobada la adhesión a dicho organismo.

En la reunión participo personal municipal de los departamentos de servicios sociales, medio ambiente, cultura y urbanismo, además de un representante del centro de salud. 

Fue un primer encuentro destinado a poner en común los objetivos de la Estrategia y establecer las primeras líneas de trabajo.

Entre los objetivos a conseguir están identificar las necesidades y los recursos existentes en el municipio y favorecer la coordinación entre los diferentes ámbitos que pueden contribuir a la mejora de la salud y del bienestar, prestando especial atención a la prevención de situaciones de vulnerabilidad, al envejecimiento activo y a la creación de entornos que favorezcan una vida más saludable.

La adhesión a la Estrategia da continuidad a la incorporación, el pasado mes de enero, de A Laracha a la Red Española de Ciudades Saludables (RECS). 

La participación en esta red y la implementación de la Estrategia permiten al Concello continuar avanzando en la planificación de políticas locales de promoción de la salud y participar en diferentes iniciativas y líneas de apoyo promovidas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio de Sanidad.

A partir de la constitución de la mesa intersectorial, el Ayuntamiento continuará trabajando en la identificación de los recursos y activos existentes en el municipio y en la definición de actuaciones que permitan avanzar cara una Laracha más saludable, favoreciendo que la vecindad pueda disfrutar de más años de vida en buenas condiciones de salud y autonomía.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

La mesa intersectorial quedó constituida en una reunión celebrada en la Casa da Cultura

A Laracha crea una mesa intersectorial para avanzar en la promoción de la salud y del bienestar de sus vecinos
redacción carballo
Un técnico de la empresa explicando a los representantes del gobierno larachés los detalles de la obra

La piscina larachesa encara la fase final de las obras de renovación de la cubierta
redacción carballo
Silvia Igleias y Sara Carrasco, fundadoras de 13 grados

Silvia Iglesias | “Nos fondos mariños de Galicia hai moita riqueza e cores”
A. Pérez Cavolo
Un anterior obradoiro de empleo en A Laracha

A Laracha y Coristanco suman fuerzas para mejorar la inserción laboral de sus vecinos
redacción carballo