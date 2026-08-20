A Laracha crea una mesa intersectorial para avanzar en la promoción de la salud y del bienestar de sus vecinos

La mesa intersectorial quedó constituida en una reunión celebrada en la Casa da Cultura Cedida

Este jueves quedó conformada la mesa intersectorial de trabajo para avanzar en la implementación de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud, luego de que en el pleno de la pasada semana quedase aprobada la adhesión a dicho organismo.

En la reunión participo personal municipal de los departamentos de servicios sociales, medio ambiente, cultura y urbanismo, además de un representante del centro de salud.

Fue un primer encuentro destinado a poner en común los objetivos de la Estrategia y establecer las primeras líneas de trabajo.

Entre los objetivos a conseguir están identificar las necesidades y los recursos existentes en el municipio y favorecer la coordinación entre los diferentes ámbitos que pueden contribuir a la mejora de la salud y del bienestar, prestando especial atención a la prevención de situaciones de vulnerabilidad, al envejecimiento activo y a la creación de entornos que favorezcan una vida más saludable.

La adhesión a la Estrategia da continuidad a la incorporación, el pasado mes de enero, de A Laracha a la Red Española de Ciudades Saludables (RECS).

La participación en esta red y la implementación de la Estrategia permiten al Concello continuar avanzando en la planificación de políticas locales de promoción de la salud y participar en diferentes iniciativas y líneas de apoyo promovidas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio de Sanidad.

A partir de la constitución de la mesa intersectorial, el Ayuntamiento continuará trabajando en la identificación de los recursos y activos existentes en el municipio y en la definición de actuaciones que permitan avanzar cara una Laracha más saludable, favoreciendo que la vecindad pueda disfrutar de más años de vida en buenas condiciones de salud y autonomía.