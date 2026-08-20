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Laracha

El BNG acusa al Concello de A Laracha de desentenderse del mantenimiento del colegio de Caión

Redacción Carballo
20/08/2026 18:36
Vista del portal de entrada al recinto escolar
Vista del portal de entrada al recinto escolar
Cedida
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El BNG de A Laracha acusa al gobierno municipal de desentenderse de sus obligaciones en lo tocante al mantenimiento del colegio de Caión, por lo que le responsabiliza de las malas condiciones en la que se encuentran determinadas partes de las instalaciones.

"Pintura que cae a cachos dos teitos exteriores, ferros á vista nos marcos das fiestras ou un portal de entrada completamente enferruxado e corroído, son algunhas  das deficiencias que se poden ver a simple vista a menos de tres semanas do incio do curso escolar sen que, segundo trasladaron dende a Anpa, ninguén se preocupase por acometer os amaños", afirman los nacionalistas.

Despilfarro

Para el Bloque es inadmisible que "o goberno municipal despilfarre os cartos en cousas menos necesarias".

Pintura desprendida en el techo del patio exterior
Pintura desprendida en el techo del patio exterior
Cedida

Desde la formación apuntan también que la dirección de la Anpa está preocupada por el ritmo que llevan las obras del comedor, al punto de mostrarse escéptica ante la posibilidad de que las instalaciones puedan estar listas para iniciar el próximo curso con normalidad el 9 de septiembre. 

Así esta situación, desde el BNG larachés instan al Ayuntamiento a atender las demandas de la comunidad educativa con la máxima celeridad para que los niños y niñas de Caión se puedan reincoporar a las aulas "nun ambiente digno, seguro e salubre". 

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