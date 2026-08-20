La piscina larachesa encara la fase final de las obras de renovación de la cubierta

Un técnico de la empresa explicando a los representantes del gobierno larachés los detalles de la obra Cedida

El alcalde, José Manuel López Varela, el teniente alcalde, José Ramón Martínez, y el concejal de Obras, Pablo Cambón, visitaron las instalaciones de la piscina municipal de la Laracha para comprobar el avance de las obras de renovación de la cubierta.

Durante el recorrido pudieron comprobar la evolución de los trabajos tanto en el espacio que alberga el vaso de la piscina como en la propia cubierta, que se están ejecutando siguiendo los plazos previstos.

En el interior, una vez rematados los trabajos relacionados con la instalación de la nueva cubierta, se procederá a la renovación de la pintura de las paredes, del techo y de las gradas, completando así la actuación.

La renovación de la cubierta, con una inversión de cerca de 350.000 euros, permitirá mejorar la impermeabilización del edificio y su comportamiento térmico, además de resolver los problemas de deterioro que presentaba debido al paso del tiempo.

La nueva instalación también fue diseñada teniendo en cuenta la posibilidad de incorporar en el futuro una instalación de placas solares fotovoltaicas.

La actuación forma parte del proceso de modernización del complejo deportivo de la piscina municipal con el objetivo de mejorar sus condiciones de uso y ofrecer unas instalaciones más eficientes, confortables y adaptadas a las necesidades actuales.

Mientras se completa esta intervención, la piscina permanece cerrada, pero el gimnasio y los vestuarios permanecen abiertos y operativos para los usuarios.

La previsión es que las obras finalicen el viernes de la semana que viene, día 28 de agosto.