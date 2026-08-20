Silvia Iglesias | “Nos fondos mariños de Galicia hai moita riqueza e cores”

Silvia Igleias y Sara Carrasco, fundadoras de 13 grados Sandra García

Vivir al lado del mar no significa conocerlo. Silvia Iglesias lo descubrió cuando comenzó a bucear en 2012 junto a su socia Sara Carrasco. Entonces sus vidas profesionales discurrían muy lejos de la divulgación marina: Silvia era psicóloga y Sara, fisioterapeuta. Pero cada inmersión fue cambiando su forma de ver aquello que tenían delante.

“Cada vez estabamos máis enganchadas a ver o fondo do mar”, recuerda. En 2020 decidieron dejar sus trabajos y crear 13 Graos, una cooperativa sin ánimo de lucro dedicada a la divulgación y conservación de los fondos marinos.

Ahora quieren compartir en Caión parte de aquello que las cautivó en tres sesiones de un programa medioambiental que permitirá sumergirse en aguas gallegas sin traje de neopreno. Silvia y Sara llevarán las gafas de realidad virtual con vídeos en 360 grados grabados durante sus propias inmersiones y los participantes solo tendrán que ponérselas y descubrir que debajo del agua el paisaje de la costa gallega es tan rico o más que el de la superficie.

Bucear sin mojarse

“É un pouco como poder mergullar pero sen ter que mollarte”, describe Silvia lo que vivirán los laracheses en estas tres sesiones. Los participantes podrán recorrer bosques submarinos, acercarse a un pulpo en su guarida o contemplar una batea desde abajo, una imagen que, según explica Silvia, suele causar especial impresión por sus dimensiones bajo el agua. Esta inmersión desde la superficie será también una forma de desmontar ideas preconcebidas. Frente a quienes imaginan unos fondos menos vistosos por la temperatura del agua, Silvia reivindica que “nos fondos mariños de Galicia hai moita riqueza e cores”.

Ella misma ha sido testigo cómo a poca distancia de las playas se levantan bosques de grandes algas pardas que en verano pueden alcanzar los tres metros. Hay corales, gorgonias de muchos colores, peces y hasta especies de tiburones que viven muy cerca de la costa, comenta.

O que imos facer en Caión é un pouco como poder mergullar pero sen ter que mollarte Silvia Iglesias

Es un mundo que continúa incluso cuando el agua se retira. Explica Silvia que la bajamar deja sobre la arena “pistas que nos deixa o mar” y que permiten saber qué animales habitan bajo la superficie como, por ejemplo, determinadas rayas.

La amenaza del plástico

Junto a esas señales de vida aparecen también residuos que no pertenecen al mar. Algunos han llegado desde lugares muy lejanos; otros llevan décadas en el medio y permanecen prácticamente intactos. Es en ese contraste entre lo que deja el mar y lo que dejan las personas donde Silvia y Sara quiere detenerse. Por eso, los tres talleres de Caión tendrán el plástico como hilo conductor, ahondando en especial en las amenazas que estos residuos tienen sobre muchas especies, algunas, incluso, que la mayoría ni sabe que existen en las costas de Galicia.

Basura marina en el mar de Galicia Cedida por 13 Grados

Silvia revela, por ejemplo, que en el litoral “temos dúas especies de cabalos de mar diferentes”, pero la contaminación y la degradación de sus hábitats los hacen especialmente vulnerables, al igual que los cetáceos, muchos más conocidos. “Atopamos moitos cetáceos mortos ou case mortos na beira de mar e moitas veces as autopsias revélannos unha gran cantidade de plástico nos seus estómagos”, se lamenta.

Mostrar lo que está en juego

Es por esto que para Silvia enseñar primero todo lo que existe en las profundidades del mar no es casual. “Esa beleza e esa riqueza dos fondos mariños tamén é a mostra do que está en xogo, de todo iso que podemos perder se non coidamos máis o mar”.

Esta es una reflexión que tiene que empezar antes de que la basura llegue al mar, en el momento en el que compramos algo o consumimos. La idea, explica Silvia, es buscar alternativas y elegir opciones con menor impacto, porque no es un problema que se quede solo en los fondos marinos, sino que vuelve a nosotros: “Se no mar hai plástico, os peixes comen o plástico e nós comemos os peixes”, recuerda.

Obradoiros de ilustración realizados por 13 Grados Cedida por 13 Grados

En este sentido, los que participen en el programa medioambiental de Caión podrán conocer la riqueza de un mar “imprescindible para a nosa vida”, y comprender la dimensión de la contaminación y unir ambas cosas con una pregunta: “Eu que podo facer para que, a través das miñas decisións cotiás, poida mellorar un pouquiño a saúde deste mar?”.

Esa beleza e esa riqueza dos fondos mariños tamén é a mostra do que está en xogo, de todo iso que podemos perder se non coidamos máis o mar Silvia Iglesias

Es un pregunta que Silvia y Sara llevan catorce años tratando de responder. Bucear cambió primero su mirada, después sus hábitos y finalmente el rumbo de sus vidas. Ahora trasladan esa experiencia a sus talleres, aunque sin recetas universales. Han aprendido que “non toda a xente vive unha mesma situación ou pode tomar as mesmas decisións” y que escuchar a quienes participan también modifica su propia perspectiva.

Quizás por eso Silvia no habla de salvar el océano individualmente. Su conclusión es mucho más terrenal: “Cada un de nós non imos cambiar o mundo, pero sumando o esforzo de todos e todas si que podemos cambiar certas cousas”