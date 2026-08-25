A Laracha aplicará un total de 883 bonificaciones en la tasa de recogida de basura

Contenedores de basura colocados en la plaza de Paioaco EC

Un total de 883 vecinos y vecinas de A Laracha verán como el Concello aplica bonificaciones en los recibos del segundo semestre del año en curso por la tasa de recogida de basura.

La medida fue promovida por el Gobierno local con la pretensión de que la adaptación de esa tasa a la nueva normativa estatal tuviera también en cuenta el esfuerzo de las familias que participan en programas de compostaje doméstico o son usuarias de la quinta fracción del orgánicos, facilitándoles el acceso a este incentivo económico y promoviendo al mismo tiempo una más correcta gestión de los residuos en los hogares.

La iniciativa surge en el marco de la adaptación, por imperativo legal, de la ordenanza fiscal 3.4, reguladora de la tasa por la recogida de basura, a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que establece la necesidad de que las tasas por la gestión de los residuos cubran el costo real del servicio.

Esta circunstancia supuso una actualización de las tarifas, pero el Ayuntamiento introdujo también en la ordenanza medidas de carácter ambiental y social destinadas a reducir el importe del recibo para determinados colectivos y para las viviendas que colaboren activamente en la reducción y correcta separación de los residuos.

Para poder poner en marcha estas medidas fue necesario modificar el texto de la ordenanza fiscal para incorporar las reducciones vinculadas a la participación en los programas municipales de incentivos ambientales y las bonificaciones destinadas a las familias numerosas.

Importe de las bonificaciones

De esta forma, la ordenanza establece una reducción del 10% en la tasa para las viviendas que participen en los programas municipales de compostaje doméstico y Ti tes a chave, así como bonificaciones del 20% para las familias numerosas de categoría general y del 40% para las de categoría especial.

El resultado es que un total de 883 recibos cuentan con algún tipo de bonificación o reducción en el ejercicio 2026.

De ellos, 497 corresponden a viviendas del rural participantes en el programa de compostaje doméstico, mediante el que los propios hogares gestionan sus residuos orgánicos a través de composteros.

Otras 367 viviendas forman parte de Ti tes a chave mediante el uso del contenedor marrón de la quinta fracción de orgánicos que está implantado en los tres núcleos urbanos (A Laracha, Paiosaco y Caión) y en la urbanización Monte Claro de Cabovilaño.

Además, 17 corresponden a familias numerosas de categoría general y otras 2 a familias numerosas de categoría especial. El descuento correspondiente a todo el año 2026 se aplicará íntegramente en el recibo del segundo semestre.

En el caso de las reducciones vinculadas a los programas ambientales, la medida se mantendrá durante el año 2027 siempre que se mantengan las circunstancias que dan derecho a ella.

Nuevas solicitudes

Las personas titulares de viviendas en el término municipal de A Laracha que aún no hayan tramitado su solicitud y que quieran beneficiarse de estas reducciones, deberán realizar el trámite antes de que final 2026. Las nuevas solicitudes permitirán acceder a la reducción correspondiente a los ejercicios 2027 y 2028, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la ordenanza.

La solicitud puede presentarse por vía telemática, a través de la Oficina Virtual Tributaria o de la sede electrónica del Concello, o presencialmente en el Registro Municipal.