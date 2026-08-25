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Laracha

El servicio Madruga del Concello de A Laracha cuenta con 154 solicitudes para el próximo curso

El Concello admitió todas las peticiones recibidas dentro del plazo establecido y trabaja en una modificación de la ordenanza para poder atender también las que se reciban con posterioridad

Redacción Carballo
25/08/2026 17:11
Vista del colegio Alfredo Brañas de Paiosaco
Vista del colegio Alfredo Brañas de Paiosaco
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El servicio municipal Madruga, integrado en el Programa Harmoniza, contará el próximo curso escolar con un mínimo de 154 usuarios después de que el período de inscripción se cerrara el pasado 31 de julio con todas las solicitudes presentadas en plazo admitidas. 

La elevada demanda registrada en los tres centros de educación infantil y primaria del municipio se distribuye entre las 128 solicitudes recibidas en el CEIP Otero Pedrayo, 15 en el CEIP Alfredo Brañas y 11 en el CEIP de Caión

Estos datos ponen de manifiesto la importancia de este recurso para las familias que necesiten atención para sus hijos e hijas antes del inicio de la jornada lectiva en los colegios.

El servicio Madruga permite que niños y niñas puedan acudir a los centros educativos desde las 7:00 horas, quedando atendidos por personal especializado hasta el momento de inicio de la actividad lectiva. 

Ante la alta demanda existente en los tres colegios, el Concello está trabajando en una modificación de la ordenanza reguladora del servicio con el objetivo de adaptar la normativa y poder dar cabida, también, a las solicitudes que puedan presentarse fuera del plazo establecido. 

La intención es ofrecer respuesta a las necesidades de las familias y facilitar el acceso al recurso siempre que existan nuevas solicitudes.

El servicio Madruga forma parte del Programa Harmoniza, a través del que el Concello ofrece diferentes recursos para favorecer la conciliación de la vida personal, laboral y familiar. En este marco también se incluye Vacacións, que continúa funcionando durante los meses de verano en las instalaciones del CEIP Otero Pedrayo.

El Programa Harmoniza se completa con el servicio Canguraxe, dirigido a familias con niños y niñas de entre 4 meses y 12 años. Este recurso ofrece atención y cuidados en los domicilios para dar respuesta a necesidades puntuales de conciliación, sin carácter estable ni prolongado en el tiempo.

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