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Laracha

A Laracha avanza en el procedimiento de contratación del equipamiento del nuevo edificio intergeneracional

Los lotes del aula digital y del estudio de grabación quedaron desiertos y saldrán de nuevo a concurso

Redacción Carballo
26/08/2026 17:56
Edificio Intergeneracional de A Laracha
Edificio Intergeneracional de A Laracha
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Una vez finalizado el plazo de presentación de ofertas para el contrato de suministro del equipamiento del nuevo Edificio Intergeneracional de A Laracha, el Concello  recibió un total de diez propuestas para los dos primeros lotes de la licitación.

En concreto, el Lote 1, 'Suministro de mobiliario y equipamiento', recibió tres propuestas, y el Lote 2, 'Suministro del equipamiento informático', cuenta con siete ofertas. 

Ahora dichas propuestas serán valoradas y calificadas por la mesa de contratación.

Los otros dos lotes en los que se dividió el contrato quedaron desiertos. Se trata del Lote 3, 'Suministro de otro equipamiento para el aula digital', y del Lote 4, 'Suministro de equipamiento para el estudio de grabación'. En estos casos, próximamente el Concello iniciará un nuevo procedimiento de contratación.

La licitación del equipamiento y mobiliario supone la continuación del proyecto impulsado por el Ayuntamiento para transformar el antiguo multiusos en el nuevo Edificio Intergeneracional de ALaracha, situado en la Avenida López Astray. 

La actuación de transformación del inmueble contó con una inversión de 1,1 millones de euros y permitió crear unas instalaciones modernas, multifuncionales y preparadas para acoger una amplia diversidad de actividades e iniciativas.

El contrato de equipamiento, con un presupuesto máximo de 173.735,33 euros entre los cuatro lotes en los que se divide, igual que la propia obra de transformación del antiguo Edificio de Servicios Múltiples, están financiados con fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación (Next Generation EU), con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

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