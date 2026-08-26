A Laracha reparte 150.500 euros entre treinta y seis entidades y cinco deportistas individuales

Un encuentro folclórico en Paiosaco Raul

La Xunta de Gobierno Local de A Laracha acordó adjudicar las subvenciones municipales dirigidas a asociaciones culturales, clubes deportivos, centros de enseñanza y Anpas para el desarrollo de actividades de interés general, así como a los deportistas locales más destacados.

Hay un total de 41 beneficiarios- 36 entidades y 5 deportistas individuales- que percibirán a través de esta línea de ayudas un total de 150.500 euros, con un incremento de más del 10% del importe total (17.250 euros) con respecto al año anterior.

El acuerdo fue adoptado en la reunión ordinaria de este miércoles a propuesta de la Comisión de Valoración, encargada de analizar las solicitudes presentadas y de establecer la cuantía de las ayudas en base a los diferentes criterios estipulados en la convocatoria.

Se valoró la actividad permanente de cada beneficiario, el número de eventos organizados, el volumen de personas participantes y, en el caso de los clubes deportivos, la existencia de categorías inferiores y la cifra de fichas federativas, entre otras pautas.

En el apartado de deportistas individuales se tuvieron en cuenta los resultados en competiciones de los diferentes ámbitos geográficos. En este caso la convocatoria fue dirigida a aquellos deportistas que no realizaron su actividad como parte de un club, asociación o entidad beneficiaria de esta misma línea de ayudas.

Este importante esfuerzo económico solamente es una parte de la colaboración del Concello con estos clubes y asociaciones, a los que también se presta un continuo apoyo organizativo para el desarrollo de sus actividades, cediendo además, en muchos casos, instalaciones de titularidad municipal de manera gratuita.