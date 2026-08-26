El Museo de Golmar acogerá nuevas actividades dentro del programa infantil 'Moendo en setembro'

El Museo dos Muíños esta ubicado en la antigua rectoral de Golmar EC

El Concello de A Laracha completará la próxima semana la programación de actividades de verano en el Centro de Interpretación dos Muíños de Auga da Costa da Morte de Golmar. Bajo el título 'Moendo en setembro, se ofertan tres propuestas dirigidas al público infantil que combinarán aprendizaje, creatividad y diversión.

El objetivo sigue siendo dinamizar ese espacio y contribuir a la puesta en valor del patrimonio etnográfico larachés, acercando el centro de interpretación a los más pequeños por medio de propuestas relacionadas, directa o indirectamente, con la tradición y la cultura popular.

La programación empezará el miércoles 2 de septiembre con 'Máns a la masa', un taller de cocina saludable.

El jueves 3 será el turno de 'Muíño Fest', un taller en el que los niños crearán sus propias maracas sonoras empleando materiales reciclados. Para participar en esta actividad deberán llevar algún material de este tipo, sobre el que recibirán indicaciones en el momento de formalizar la inscripción.

La programación se cerrará el viernes 4 de septiembre con Embarr-Arte, un taller creativo en el que el barro será el elemento principal. Los participantes podrán experimentar con este material para elaborar diferentes piezas.

Los tres talleres están dirigidos a niños de entre 5 y 12 años y se desarrollarán en horario de 10:30 la 13:00 horas. La inscripción es gratuita y las plazas deberán reservarse previamente llamando al teléfono 647 82 85 59 o enviando un correo electrónico a museodegolmar@alaracha.gal.