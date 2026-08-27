A Laracha adjudica el proyecto de ampliación de la red de abastecimiento entre Reirís y Vilarmaior

El alcalde, José Manuel López, y los concejales Pablo Cambón y Juan Carlos Amado estuvieron presentes en el levantamiento del acta de replanteo Cedida

A Laracha acaba de adjudicar la ejecución del proyecto de ampliación de la red de abastecimiento de agua entre los núcleos de Reirís y Vilarmaior, en la parroquia de Erboedo.

Este jueves se procedió al levantamiento del acta de replanteo, trámite en el que estuvieron presentes el alcalde, José Manuel López Varela, acompañado por los concejales Pablo Cambón y Juan Carlos Amado; así como Dámaso Ferreiro, en representación de la empresa adjudicataria.

Al tratarse de núcleos situados en zonas elevadas, se requiere la instalación de un grupo de presión y de un depósito regulador en Reirís, así como ampliar la red en una longitud de 1.200 metros.

Además de permitir la conexión de las viviendas de los citados lugares a la traída municipal, la intervención también contribuirá a reforzar el servicio con una mayor presión del caudal en otros núcleos próximos, mejorando el funcionamiento general de la infraestructura.

La inversión prevista asciende a cerca de 50.000 euros y será cofinanciada entre el Concello y la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes al amparo de la línea de subvenciones de concurrencia competitiva del fondo de Compensación Ambiental.

El Concello continúa realizando un importante esfuerzo para extender progresivamente los servicios básicos a los más de 300 núcleos de población rural existentes en el término municipal.