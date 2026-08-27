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Laracha

Panorama City aterriza este viernes en Cabovilaño para iniciar su fin de semana festivo por San Román

La localidad larachesa iniciará los festejos honrando a San Antonio

Redacción Carballo
27/08/2026 17:50
Comisión de fiestas de San Román
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La localidad larachesa de Cabovilaño inicia este viernes tres jornadas de celebraciones en honor a San Román con una primera noche que tendrá como gran protagonista a Panorama City. La propuesta llegará acompañada por el escenario Sonora Music y las sesiones de DJ Diego Mariño y DJ Rafa Astray.

La jornada comenzará a las 13.00 horas con la misa solemne en honor a San Antonio, seguida, media hora después, de la sesión vermú. Ya por la noche llegará la verbena con Panorama City, mientras que entre las 23.00 y las 03.00 horas funcionará un Punto Violeta.

La fiesta continuará el sábado, esta vez en honor a la Virxe do Carmen. Tras la misa de las 13.00 horas, el grupo Eric Hidalgo Prime protagonizará tanto la sesión vermú como la verbena nocturna, que contará también con Sonora Music, DJ Traffic House y DJ Yago Rivas.

Cabovilaño cerrará las celebraciones el domingo con la jornada dedicada a San Ramón. Después de la misa solemne de las 13.30 horas llegará una macro sesión vermú con Laura Añón, JJ Compota, Angel Sevilla, Afrolat, Dumore y Toni Seijas, además del escenario Sonora Music. Los más pequeños tendrán también su espacio con el Día do Neno, previsto a partir de las 18.00 horas.

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