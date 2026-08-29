El obradoiro de empleo de A Laracha iniciará las intervenciones en Gabenlle en la segunda quincena de septiembre

Encuentro entre el grupo de gobierno y los responsables del obradoiro Cedida

El obradoiro de empleo A Laracha X comenzará en las próximas semanas la formación práctica, con diversas intervenciones sobre el terreno. La previsión es que en la segunda quincena de septiembre comiencen los primeros trabajos en el área recreativa de Gabenlle y en el paseo fluvial del Anllóns. Son dos de las actuaciones de mayor relevancia previstas dentro de este programa dual de formación y empelo que promueve el Concello con el apoyo económico de la Xunta.

El obradoiro cuenta con veinte participantes (diez en la especialidad de instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes y otros diez en la especialidad de trabajos de carpintería y mueble). Durante los dos primeros meses del obradoiro, los participantes han recibido formación teórica, combinada con la realización de trabajos prácticos en el propio taller del centro formativo municipal, donde preparan parte de los materiales que serán empleados en las obras que lleven a cabo en la parte práctica.

El alcalde, José Manuel López Varela, y la concejala de Emprego, Rocío López, acaba de reunirse en Gabenlle con la directora del obradoiro y con los maestros responsables de las dos especialidades. El encuentro permitió abordar los trabajos que se van a realizar y coordinar el inicio de los mismos, en los que el alumnado pondrá en práctica sobre el terreno los conocimientos adquiridos durante la formación.

En el área recreativa de Gabenlle está previsto realizar la renovación de los dos puentes del espacio de ocio. De forma paralela, se harán mejoras en el paseo fluvial del Anllóns, con una actuación de cierta envergadura en determinados tramos que presentan un mayor desgaste y en los que es necesario renovar y reforzar la estructura.

Según informa el Concello, está previsto que estas actuaciones comiencen en la segunda quincena de septiembre. Los trabajos en el paseo fluvial implicarán cortes de acceso en determinados tramos, que se irán señalizando a medida que se vayan desarrollando las diferentes fases de las obras.

El obradoiro de empleo A Laracha X también contempla otras actuaciones en su fase práctica, como mejoras en los parques de las plazas do Concello, O Recredo y de Cultura; el ajardinamiento del entorno de la rectoral de Montemaior; la adecuación del área verde de la urbanización Monte Claro, en Cabovilaño; y la instalación del nuevo mobiliario urbano en diferentes localizaciones.

El obradoiro dual tiene una duración de nueve meses y un presupuesto de 673.000 euros. Los veinte alumnos trabajadores están vinculados al Concello por un contrato de formación. Al finalizar el obradoiro, si superan satisfactoriamente la formación, obtendrán el correspondiente certificado de profesionalidad.