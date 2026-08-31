A Laracha promueve el envejecimiento activo a través de una nueva edición del programa Saudables

Rocío López y José Manuel López, durante la presentación del programa Cedida

El Concello larachés presentó este lunes una nueva edición del programa municipal Saudables. Se trata de una iniciativa dirigida a promover el envejecimiento activo, el bienestar personal y la participación social con actividades que se llevarán a cabo a lo largo de los próximos meses. El alcalde, José Manuel López, y la concejala de Servizos Sociais, Rocío López, fueron los encargados de desgranar el programa.

El programa da continuidad al realizado el año pasado y mantiene el objetivo de ofrecer a los participantes alternativas para mantenerse activos física y mentalmente, adquirir nuevas habilidades y favorecer las relaciones sociales y la convivencia.

Uno de los aspectos diferenciadores de Saudables es su carácter descentralizado, ya que llegará a las parroquias para que sea accesible a toda la ciudadanía, especialmente la que reside en el rural.

En esta edición se ofertan cinco actividades.

La primera es alfabetización y memoria, con ejercicios y actividades destinadas a estimular las capacidades cognitivas, mantener la mente activa y trabajar aspectos relacionados con la memoria.

Se ofrece también alfabetización digital, orientada a facilitar el manejo de las nuevas tecnologías, especialmente del teléfono móvil.

Conecta contigo es una propuesta centrada en el bienestar emocional, que incluye dinámicas como risoterapia y musicoterapia, entre otras actividades destinadas a fomentar la autoestima, la expresión de las emociones y las relaciones interpersonales.

Habrá también marcha nórdica, una actividad física al aire libre basada en el desplazamiento con bastones, que permite trabajar la resistencia, la movilidad y la condición física en un ambiente de convivencia y contacto con la naturaleza.

La quinta actividad ofertada es baile en línea, que combina ejercicio físico, coordinación y música en una actividad colectiva pensada para mantenerse activo de una forma dinámica y divertida.

La programación se llevará a cabo desde octubre de este año hasta junio de 2027, con diferentes horarios y turnos en función de cada actividad y localidad. El plazo de inscripción abrirá el 14 de septiembre y podrá realizarse en el departamento de Servizos Sociais en el Edificio Administrativo de A Laracha o en línea. La participación es gratuita y las plazas son limitadas, por lo que serán asignadas por orden de inscripción.

El programa Saudables se desarrolla en el marco de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud, con la colaboración del Ministerio de Sanidad, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Red Española de Ciudades Saludables (RECS).

Desde el Concello destacan la importancia de continuar ampliando la oferta de actividades dirigidas a los mayores y de promover políticas que contribuyan a un envejecimiento activo, autónomo y participativo.

Otra de las propuestas, en este sentido, son los clásicos Seráns de baile de los sábados, que regresan tras el parón veraniego. La primera cita será en el Centro Sociocultural de Paiosaco el 3 de octubre.