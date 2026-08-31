A Laracha secunda la convocatoria de la FEMP de apoyo y solidaridad con el pueblo ceutí

Migrantes en la playa de El Trampolínn EFE

El Concello de A Laracha se ha sumado a la concentración de apoyo a Ceuta convocada a nivel de todo el país para las 20.00 horas de este miércoles 2 de septiembre por la Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP). En la localidad larachesa la movilización tendrá como escenario la Praza do Concello.

La decisión de la FEMP es consecuencia de la visita que realizó la pasada semana su presidenta y alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, a la Ciudad Autonóma para analizar la situación que viven sus habitantes tras los sucesos acaecidos los días 29 y 30 de julio, con la llegada masiva de miles y miles de inmigrantes.

Tras la visita García-Pelayo convocó para el día 2 de septiembre, coincidiendo con el Día de Ceuta, concentraciones de apoyo a la Ciudad Autónoma en todos los ayuntamientos españoles, llamamiento que por el momento en la comarca solo ha secundado A Laracha.