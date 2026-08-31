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Laracha

A Laracha secunda la convocatoria de la FEMP de apoyo y solidaridad con el pueblo ceutí

El alcalde anima a los vecinos a asistir a la concentración convocada para este miércoles día 2 de septiembre en la Praza do Concello

Redacción Carballo
31/08/2026 20:29
CEUTA, 29/08/2026.- Migrantes en la playa de El Trampolín de Ceuta este sábado, un día después de que centenares de personas volvieran a salir a las calles en Ceuta en una nueva marcha para protestar por la situación en la que la entrada de miles de migrantes el pasado 30 de julio ha sumido a esta ciudad autónoma española, y reclamar al Gobierno que adopte medidas. EFE/ Reduan
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El Concello de A Laracha se ha sumado a la concentración de apoyo a Ceuta convocada a nivel de todo el país para las 20.00 horas de este miércoles 2 de septiembre por la Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP). En la localidad larachesa la movilización tendrá como escenario la Praza do Concello.

La decisión de la FEMP es consecuencia de la visita que realizó la pasada semana su presidenta y alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, a la Ciudad Autonóma para analizar la situación que viven sus habitantes tras los sucesos acaecidos los días 29 y 30 de julio, con la llegada masiva de miles y miles de inmigrantes.

Tras la visita García-Pelayo convocó para el día 2 de septiembre, coincidiendo con el Día de Ceuta, concentraciones de apoyo a la Ciudad Autónoma en todos los ayuntamientos españoles, llamamiento que por el momento en la comarca solo ha secundado A Laracha. 

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