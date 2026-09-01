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Laracha

A Laracha mejora la red viaria en el núcleo de la parroquia de Vilaño

Los trabajos forman parte del plan anual de mantenimiento 

Redacción Carballo
01/09/2026 18:12
Visita a los trabajos por parte del gobierno local
Cedida
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El Concello larachés, dentro del plan anual de mantenimiento y conservación de la red viaria, tiene ahora mismo en ejecución la renovación de la superficie de rodadura en el núcleo de Bustelo (Vilaño). 

El alcalde, José Manuel López Varela, y el edil de Urbanismo, Pablo Cambón, acudieron a la zona a supervisar el desarrollo de los trabajos, que son financiados íntegramente con fondos propios. 

Después de la intervención en Bustelo, las siguientes actuaciones serán en  Bos Aires e A Balsa (parroquia de Vilaño), O Campo da Ran (Erboedo), Penso (Coiro) y Centulle (Lestón).

El Concello larachés destaca que el mantenimiento en buenas condiciones de la red viaria es una de las prioridades de la gestión municipal, teniendo en cuenta la configuración territorial del municipio, con más de 300 núcleos de población. 

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