Caión Games 2026: surf, snowboard, música y cultura de tablas en un evento único en Europa

Una actividad de la edición de 2024 Cedida

La playa de Salseiras, en Caión, acogerá el próximo sábado 5 de septiembre la quinta edición de Caión Games, un evento único en Europa que reúne en una misma jornada dos disciplinas de tablas aparentemente alejadas, pero unidas por una misma cultura: el surf y el snowboard.

Organizado por Caión Surf House, espacio que combina surfcamp y escuela de surf, Caión Games llega a su quinta edición consolidándose como una celebración que va mucho más allá de la competición.

Durante una jornada completa, el mar, la nieve, la música y la comunidad se encuentran en Caión para crear una experiencia deportiva y cultural diferente.

La jornada arrancará a las 11:30 horas en la playa de Salseiras, Caión, con el campeonato de surf, que dará el pistoletazo de salida a esta quinta edición de Caión Games.

Pero la actividad no terminará con el surf. Cuando caiga la tarde, el evento cambiará de ritmo para dar paso a la Sunset Session, una combinación de deporte, música y ambiente festivo con la que Caión Games celebrará el atardecer.

A partir de las 19:00 horas, la banda de rock Fuah será la encargada de inaugurar la sesión vespertina con un concierto en directo.