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Laracha

Caión Games 2026: surf, snowboard, música y cultura de tablas en un evento único en Europa

Se trata de un evento único en Europa que el próximo sábado llega a su quinta edición

Redacción Carballo
01/09/2026 18:13
Una actividad de la edición de 2024
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La playa de Salseiras, en Caión, acogerá el próximo sábado 5 de septiembre la quinta edición de Caión Games, un evento único en Europa que reúne en una misma jornada dos disciplinas de tablas aparentemente alejadas, pero unidas por una misma cultura: el surf y el snowboard. 

Organizado por Caión Surf House, espacio que combina surfcamp y escuela de surf, Caión Games llega a su quinta edición consolidándose como una celebración que va mucho más allá de la competición. 

Durante una jornada completa, el mar, la nieve, la música y la comunidad se encuentran en Caión para crear una experiencia deportiva y cultural diferente.

La jornada arrancará a las 11:30 horas en la playa de Salseiras, Caión, con el campeonato de surf, que dará el pistoletazo de salida a esta quinta edición de Caión Games. 

Pero la actividad no terminará con el surf. Cuando caiga la tarde, el evento cambiará de ritmo para dar paso a la Sunset Session, una combinación de deporte, música y ambiente festivo con la que Caión Games celebrará el atardecer. 

A partir de las 19:00 horas, la banda de rock Fuah será la encargada de inaugurar la sesión vespertina con un concierto en directo.

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