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Laracha

A Laracha licita por más de 129.000 euros las obras de mejora viaria en Cabovilaño y Coiro

Las intervenciones afectan a la vía que comunica O Regado con Arén hasta el cruce de Cancelo y también los accesos a Rapadoiro desde la DP-1913

Redacción Carballo
02/09/2026 16:44
El alcalde de A Laracha, José Manuel López VarelaEl alcalde de A Laracha, José Manuel López Varela
El alcalde de A Laracha, José Manuel López Varela
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El Concello de A Laracha licitó este miércoles el proyecto de ejecución de las obras de mejora viaria que afectarán a carreteras de las parroquias de Cabovilaño y Coiro con un presupuesto que supera los 129.000 euros.

La intervención en Cabovilaño será en la vía que comunica O Regado con Arén hasta la altura del cruce del Cancelo. Los trabajos se centrarán especialmente en el tramo más estrecho, de unos 400 metros de longitud y situado en el núcleo de Arén, donde se ampliará la plataforma para alcanzar una anchura mínima de 5 metros. 

Se contempla el acondicionamiento de los arcenes y la construcción de una escollera de contención en uno de las márgenes de la vía.

La mejora en Coiro corresponde a la carretera que enlaza la DP-1913 con la escuela del Rapadoiro. En este caso, la actuación afectará a una distancia aproximada de 800 metros y permitirá ampliar la plataforma de la calzada hasta alcanzar una anchura media de 4,5 metros.

En ambas veías está prevista la renovación de la superficie de rodadura, así como la mejora de la señalización horizontal y vertical. 

Estas actuaciones contribuirán a incrementar la seguridad vial y a ofrecer mejores condiciones de circulación.

El plazo para la presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el 22 de septiembre. Toda la documentación relativa al procedimiento de contratación puede consultarse en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

El proyecto será cofinanciado por la Diputación de A Coruña al estar incluido en el POS+ Adicional.

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