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Laracha

Concello y SEA avanzan para hacer realidad la segunda fase del polígono industrial larachés

Ambas entidades revisan los trámites urbanísticos necesarios para que contar con otros 337.629 metros cuadrados

Redacción Carballo
03/09/2026 19:39
Reunión entre SEA y el gobierno larachés
Cedida
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El alcalde larachés, José Manuel López, mantuvo este jueves una reunión con la gerente de Suelo Empresarial del Atlántico (SEA), Beatriz Sestayo, e integrantes de ambas entidades para hacer un seguimiento de la tramitación de la segunda fase del polígono empresarial.

El encuentro sirvió para poner en común el estado de los diferentes aspectos urbanísticos, jurídicos y administrativos vinculados al desarrollo de la ampliación del polígono. También se revisaron las cuestiones que habrá que seguir abordando para avanzar en el proceso, así como los trámites pendientes y actuaciones necesarias para agilizar el proceso.

La reunión se produce en un momento relevante del proceso, previamente a la aprobación del Plan Estruturante de Ordenación de Solo Empresarial (Peose).

La segunda fase del polígono larachés está proyectada sobre una superficie de 338.629 metros cuadrados, situados entre los lugares da Torre y Samiráns. La actuación contempla una inversión por parte de SEA de entre 14,5  y 15,5 millones de euros, permitiendo que el polígono supere el millón de metros cuadrados de superficie total.

El objetivo de esta iniciativa es dar respuesta a la demanda de suelo empresarial en la zona y ampliar la capacidad del parque actual, que cuenta ya con una importante implantación empresarial y con una localización estratégica. 

El Concello considera la ampliación una actuación de especial relevancia para el futuro económico del municipio y para el conjunto de la comarca, tanto por la generación de nuevas oportunidades para la implantación de empresas como por su capacidad para favorecer la actividad económica y la creación de empleo.

La reunión de este jueves da continuidad al trabajo desarrollado en los últimos años entre el Concello y SEA para impulsar esta ampliación, con el objetivo de consolidar A Laracha como uno de los principales polos de actividad empresarial del eje atlántico.

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