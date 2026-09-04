Caión abre diez días de devoción y fiesta por Os Milagres en los que recibirá a miles de romeros

Representantes del Concello, la comisión de fiestas, la parroquia y las fuerzas de seguridad, en la reunión preparativa Cedida

La villa larachesa de Caión comienza este sábado sus diez días de fiesta para honrar a la Virxe dos Milagres en los que recibirá a miles de romeros. Como marca la tradición, los festejos en la localidad se abren con la celebración de la novena (en la iglesia parroquial a las 20.30 horas) y se extenderán hasta el domingo 13 combinando actos religiosos con verbenas, sesiones vermú, música y propuestas para los más pequeños.

Tras el inicio de la novena, ya este domingo llega uno de los platos fuertes de la romería: la subida de la Virgen a la ermita sobre el mar. La misa será a las 12.00 horas y después partirá la tradicional procesión de subida al santuario, que volverá a convertirse durante los días siguientes en epicentro de la celebración.

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Allí tendrá lugar el martes el día grande de la Romería, con la misa solemne prevista para las 13.00 horas. Los actos religiosos continuarán durante toda la semana hasta culminar el domingo 13. Ese día, después de la misa de las 12.00 horas en el santuario, se celebrará la procesión de bajada y, posteriormente, a las 13.30 horas, una nueva misa en la iglesia parroquial.

La devoción convivirá un año más con el carácter festivo que adquiere Caión durante estas fechas. La programación lúdica se concentrará en los días 8, 11, 12 y 13 e incluirá sesiones vermú, verbenas, música y actividades infantiles.

El día grande, después de los principales actos religiosos, los títeres tomarán el relevo a las 19.00 horas con ‘Os monifantes’. El viernes estará especialmente dedicado a los niños, con tren turístico y juegos infantiles entre las 15.30 y las 20.30 horas. El sábado 12, a las 19.30, será el turno de la Asociación Cultural Arume.

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Reunión preparatoria

La elevada afluencia que tradicionalmente acompaña a Os Milagres obliga también a preparar un dispositivo específico. Concello, parroquia, comisión de fiestas y fuerzas de seguridad se reunieron esta semana en el Centro Social de Caión para coordinar el desarrollo de las celebraciones tanto en el entorno del santuario como en el centro de la villa.

En el encuentro participaron el alcalde, José Manuel López Varela; los concejales Patricia Bello, Pablo Cambón y Alberto Blanco; el párroco, Andrés Trinquete; representantes de Guardia Civil y Policía Local y miembros de la nueva comisión de fiestas, encabezada por su presidenta, Nerea Blanco. Precisamente esta será la primera edición organizada por la nueva comisión, cuya implicación destacó el alcalde por permitir dar continuidad a una de las celebraciones más importantes del municipio. Desde la parroquia se incidió en mantener el carácter propio de Os Milagres, haciendo compatible su dimensión espiritual con el ambiente festivo.