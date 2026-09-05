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Laracha

A Laracha quiere invertir 761.000 euros del POS Adicional en la red viaria y en un almacén municipal

El alcalde convocará en los próximos días un pleno para abordar la propuesta

Redacción Carballo
05/09/2026 18:13
Imagen del pleno extraordinario celebrado este jueves en A Laracha
Imagen del pleno ordinario celebrado hace pocas fechas en el municipio
Cedida
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El gobierno larachés convocará en los próximos días un pleno extraordinario para someter a la consideración del conjunto de la corporación la propuesta sobre el destino de los fondos del POS+ Adicional impulsado por la Diputación de A Coruña.

Al Concello de A Laracha le corresponde una asignación de más de 761.000 euros que el ejecutivo local propondrá destinar a actuaciones de mejora de la red viaria municipal en diferentes puntos con el objetivo de mejorar el estado y las condiciones de uso de las vías, y también a la reforma de una instalación de titularidad municipal.

Los proyectos que se quieren financiar con esos fondos se localizan en la red viaria en la Armada Vella, AOrraca, Trixezo, Las Salgueiras y A Ferradura (parroquia de Soandres), Trasande y A Lagarteira (Cabovilaño), O Campo da Costa (Caión), A Xenta e A Abeleira (Soutullo), O Pazo (Vilaño), A Torre, A Cachada y los accesos al CEIP Alfredo Brañas de Paiosaco (Lestón). En Escurido (Lendo, además de renovar la carretera se va a ampliar la red de saneamiento. 

La cantidad en cuestión también se quiere utilizar para afrontar la reforma integral del almacén municipal situado en la rúa Ponte da Balsa del núcleo urbano de A Laracha.

La propuesta permitiría disponer de un nuevo local adecuado para diferentes usos y continuar avanzando en las actuaciones de mejora, conservación y renovación de la red viaria municipal, dando respuesta a las necesidades detectadas en los núcleos y parroquias objeto del proyecto.

El mantenimiento de las carreteras municipales constituye una de las prioridades de la acción del Concello, cuestión especialmente importante en un municipio como A Laracha que destaca por la dispersión territorial y que, por tanto, la red viaria desempeña un papel fundamental en la comunicación entre los más de 300 núcleos de población existentes.

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