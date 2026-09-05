La ermita de Os Milagres ya espera a la Virgen y a los miles de romeros que peregrinarán a Caión

La Virxe dos Milagres, el pasado año en la ermita de Caión Archivo

Caión vivirá este domingo uno de los momentos más emotivos y multitudinarios de su tradicional Romaría dos Milagres. La imagen de la Virgen dejará la iglesia parroquial para subir en procesión hasta el santuario situado sobre el mar, donde permanecerá durante los próximos días recibiendo a los miles de romeros que cada septiembre peregrinan hasta este rincón de la costa larachesa para agradecer un favor recibido o pedir la intercesión de la Virgen.

La subida llega después de que este sábado comenzase la novena en la iglesia parroquial de Nosa Señora do Socorro. Este domingo habrá misas a las 10.00, 11.00 y 12.00 horas y, tras esta última celebración, partirá la tradicional procesión hacia el santuario. Una vez allí, a las 13.30 horas, se oficiará la misa solemne. La actividad religiosa continuará por la tarde con nuevos oficios a las 17.00, 18.00, 19.00 y 20.00 horas.

Será el comienzo de una semana en la que Caión volverá a transformarse con la llegada constante de peregrinos. La Romaría dos Milagres, reconocida como Festa de Interese Turístico de Galicia, es una de las celebraciones religiosas con mayor arraigo de la Costa da Morte y convertirá durante nueve días el santuario y su entorno en punto de encuentro de vecinos y devotos llegados desde distintos lugares.

El martes, día grande de Os Milagres

Tras la subida, el santuario concentrará buena parte de los actos religiosos. El lunes habrá misas a las 10.00, 11.00 y 12.00 horas por la mañana y a las 17.00, 18.00, 19.00 y 20.00 por la tarde.

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El martes llegará el día grande de Os Milagres, cuando se espera una de las mayores afluencias de romeros. Las celebraciones comenzarán a las 9.00 horas y continuarán cada hora hasta las 12.00. A las 13.00 tendrá lugar la misa solemne y por la tarde volverán a celebrarse oficios a las 17.00, 18.00, 19.00 y 20.00 horas. Ese mismo horario se mantendrá del miércoles al sábado.

La imagen permanecerá en el santuario hasta el domingo 13, cuando emprenderá el camino de regreso a la iglesia parroquial. Antes de la tradicional ‘Baixada da Virxe’ habrá misas a las 10.00, 11.00 y 12.00 horas y, una vez completada la procesión, se celebrará otro oficio a las 13.30.

Cuatro días de verbena

La devoción volverá a convivir con el ambiente festivo que durante estos días transforma Caión. La nueva comisión ha preparado cuatro jornadas de música y verbena, que arrancarán precisamente el martes coincidiendo con el día grande. La orquesta Fuego protagonizará la sesión vermú y regresará por la noche para la verbena. A las 19.00 horas habrá además una propuesta familiar con el espectáculo de títeres ‘Os Monifantes’.

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La programación festiva retomará su intensidad el viernes 11, Día do Neno. Entre las 15.30 y las 20.30 horas funcionarán el tren turístico e Infantilandia y a las 21.00 llegará la batucada Badabum. Miramar pondrá música a la sesión vermú y a la verbena, acompañada por la discoteca móvil CDC.

El sábado será el turno de Costa Dorada, también con sesión vermú y verbena junto a CDC. A las 19.30 horas actuará la Asociación Cultural Arume de Caión. Finalmente, el domingo 13, coincidiendo con la bajada de la Virgen, la Agrupación Musical de Abegondo acompañará la procesión y Alaska pondrá la última banda sonora a las fiestas durante la sesión vermú.