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Laracha

El calor adelanta las cosechas y lleva más de dos toneladas de patatas nuevas a Paiosaco

La falta de lluvia ha favorecido una patata de alta calidad, con menor incidencia de hongos y más resistente

A. Pérez Cavolo y M. Negreira
06/09/2026 18:11
Patatas de la nueva cosecha, este domingo en el puesto de Ramón de San Paio, en Paiosaco
Patatas de la nueva cosecha, este domingo en el puesto de Ramón de San Paio, en Paiosaco
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El calor de este verano está dejando sentir sus efectos en las huertas y también en las ferias. Las cosechas llegan este año especialmente adelantadas y este domingo el mercado de Paiosaco ofreció una buena muestra de ello, con una extraordinaria presencia de producto recién recogido. Solo de patatas se pusieron a la venta más de dos toneladas, a las que se sumó una amplia variedad de frutas, hortalizas, legumbres e incluso las primeras castañas y nueces nuevas.

La feria regresaba después de tres semanas sin celebrarse y lo hizo con una elevada presencia de cosecheros, que compensó que hubiese algunos comerciantes ambulantes menos de lo habitual. Desde primera hora, el recinto mostró el carácter agrícola que distingue a esta cita, con abundante producto de proximidad procedente de las huertas de la comarca y del interior.

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La patata Kennebec de piel blanca dominó una oferta que superó las dos toneladas. Moncho de San Paio, uno de los productores habituales, acudió con unos 600 kilos, mientras que otros cosecheros llevaron partidas de alrededor de 500 y 400 kilos.

La campaña no solo se presenta adelantada, sino también con buen producto. Según Moncho de San Paio, la falta de lluvia ha favorecido una patata de alta calidad, con menor incidencia de hongos y más resistente. La recogida continúa estos días, principalmente por las tardes.

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El adelanto de las cosechas quedó patente en el resto de los puestos. Hubo alubias para fabada a entre 10 y 12 euros el kilo en grano y 5 en vaina; verdinas a 10 euros; peras entre 2 y 2,50; manzanas a 2; melocotones entre 1,50 y 2,50; ciruelas a 2 e higos migueleses entre 2 y 3 euros. Las primeras castañas y nueces nuevas, entre 4 y 6 euros, fueron otra señal de una temporada que este año parece haberse adelantado en el calendario.

La oferta se completó con nabizas, repollos, acelgas, tomates, pimientos, lechugas, zanahorias y cebollas, además de huevos camperos, miel y quesos artesanos. Entre los productos más singulares volvió a aparecer el maracuyá cultivado en Borneiro, en Cabana, a 10 euros el kilo.

Feria de Cee, este domingo
Feria de Cee, este domingo
Cedida

Buen ambiente en Cee

El primer domingo de septiembre también fue jornada ferial en Cee, donde alrededor de 70 puestos ambulantes se instalaron en O Recheo con textil, calzado, artículos deportivos, bisutería, alimentación y otros productos.

La apertura del mercado de abastos amplió la oferta durante una mañana con buen ambiente tanto en el comercio como en la hostelería. A los vecinos se sumaron visitantes y peregrinos de paso que escogieron la localidad como parada durante su recorrido por la Costa da Morte.

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