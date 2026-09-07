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Laracha

A Laracha licita tres proyectos de mejora viaria por importe conjunto de 319.000 euros

Las actuaciones se financian con fondos propios y permitirán renovar la capa de rodadura de carreteras de Vilaño y Soandres

Redacción Carballo
07/09/2026 17:39
Una actuación de mejora viaria en A Laracha
Una actuación de mejora viaria en A Laracha
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El Concello de A Laracha acaba de licitar tres nuevos proyectos de mejora de la red viaria municipal por un importe conjunto de 319.000 euros y que se financiarán íntegramente con fondos propios municipales.

Los trabajos afectarán a los núcleos de Vilanova, Fornelos y Fragunde, así como a la carretera que comunica Marfulo con A Piña, todos ellos en la parroquia de Vilaño, y a vías que discurren por Vista Alegre y A Millarada, en la parroquia de Soandres. 

Las actuaciones tienen por finalidad mejorar la superficie de rodadura de las carreteras afectadas con el propósito de facilitar la circulación y contribuir a incrementar la seguridad vial.

 La documentación de los tres procedimientos puede consultarse en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

El plazo para la presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el 28 de septiembre. 

Con estas actuaciones el Ayuntamiento continúa avanzando en la mejora y conservación de la red viaria municipal, destinando recursos propios a actuaciones que contribuyen a facilitar las comunicaciones entre los distintos núcleos de población del término municipal.

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