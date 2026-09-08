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Laracha

Los romeros desafían a la lluvia en el día grande de Os Milagres de Caión

Monseñor Francisco Javier Froján fue el encargado de oficiar la misa principal

Redacción Carballo
08/09/2026 19:48
La lluvia empañó la celebración de la romería, aunque cientos de personas acudieron a honrar a la Virxe dos Milagres en su día grande
La lluvia empañó la celebración de la romería, aunque cientos de personas acudieron a honrar a la Virxe dos Milagres en su día grande
Mar Casal
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La devoción se impuso este martes a la lluvia en el día grande de la romería de Os Milagres de Caión (A Laracha). Cientos de peregrinos acudieron a lo largo de todo el día desde diferentes lugares para honrar a la virgen y presentarle sus ofrendas, siendo el momento de mayor concurrencia la misa solemne de la una. 

Entre los presentes se encontraban el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, junto al alcalde larachés, José Manuel López, entre otras autoridades. 

La misa solemne fue oficiada por monseñor Francisco Javier Froján Madero, acompañado por el párroco local, Andrés Trinquete

La lluvia empañó la celebración de la romería, aunque cientos de personas acudieron a honrar a la Virxe dos Milagres en su día grande
La lluvia empañó la celebración de la romería, aunque cientos de personas acudieron a honrar a la Virxe dos Milagres en su día grande
Mar Casal

En su homilía, monseñor Froján se dirigió a los caioneses, peregrinos y devotos de todas las medades. Elogió a la virgen de Os Milagres “como una de las señas de identidad” del municipio y pidió a los caioneses que, “aunque las cosas cambien, mantengan esta devoción a nuestra señora”. 

Tuvo también palabras para el buen cuidado del templo y la ornamentación de la virgen, que a lo largo de la historia ha visto pasar a miles de devotos. "No podéis dejar perder esta herencia", pidió a los caioneses, para que cuiden siempre esta romería que es Fiesta de Interés Turístico de Galicia.

El acto litúrgico contó con la música del Orfeón de Muros y la Banda de Gaitas de Lalín.

La lluvia empañó la celebración de la romería, aunque cientos de personas acudieron a honrar a la Virxe dos Milagres en su día grande
Un momento de la misa, oficiada por monseñor Froján
Mar Casal

La virgen salió en procesión, pero no con su habitual recorrido alrededor de la ermita sino dentro de la carpa de mil metros cuadrados de superficie instalada para resguardarse de la lluvia. 

Además, la lluvia impidió que se llevasen a cabo las tradicionales comidas campestres

El santuario registró este martes un gran ambiente, con romeros llegando a pie a lo largo de todo el día. No faltaron los numerosos puestos de rosquillas, velas y diversos chiringuitos de comida y demás, que llenaron de animación la lluviosa jornada. 

Hubo colas para besar el manto de la virgen y también en la fuente ‘milagreira’. Los peregrinos seguirán llegando toda la semana. Las misas continúan desde hoy hasta el sábado cada hora de 10.00 a 12.00 y de 17.00 a 20.00 horas. El último día, el domingo, habrá también actos litúrgicos. 

La lluvia empañó la celebración de la romería, aunque cientos de personas acudieron a honrar a la Virxe dos Milagres en su día grande
Colas para besar la imagen de la santa
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