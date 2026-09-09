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Laracha

Comienzan las obras de mejora en el pabellón municipal de A Laracha

Se prevé que las instalaciones estén listas para la segunda semana de octubre

Redacción Carballo
09/09/2026 20:51
El alcalde y sus ediles comprueban las obras en el pabellón municipal
El alcalde y sus ediles comprueban las obras en el pabellón municipal
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El Concello larachés inició los trabajos de renovación integral del pavimento del pabellón municipal, una actuación destinada a mejorar las condiciones de una instalación que durante todo el año acoge una intensa actividad deportiva. 

El alcalde, José Manuel López Varela, acompañado de la concejala de Deportes, Patricia Bello, y el edil de Obras, Pablo Cambón, visitaron este miércoles las instalaciones para interesarse por el desarrollo de las primeras actuaciones. El presupuesto supera los 42.000 euros, con un plazo de ejecución de un mes, por lo que se espera que esté disponible la segunda semana de octubre.  

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